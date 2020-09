Raffo cumplió 47 años y vecinos del barrio Marconi lo festejaron con una torta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La candidata por la coalición a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, realizó una recorrida por el barrio Marconi, donde los vecinos de la zona la esperaban con una torta para festejar su cumpleaños número 47 .

"Hoy me dio una gran alegría cómo me recibieron, es mi cumpleaños y me recibieron con una torta", indicó la candidata este martes en rueda de prensa. "Los vecinos depositan mucho cariño y mucha esperanza", agregó.

Raffo aseguró que "se está buscando un cambio" para que "las cosas se hagan bien" y expresó que ese es el compromiso que tendrá en caso de ser elegida como intendenta en las elecciones que tendrán lugar este domingo 27.

"El compromiso es ocuparme de los temas que más le preocupan a la gente: la basura, la iluminación, la limpieza, el tener calles y el tener condiciones de vida digna", indicó la candidata.

Sobre las críticas en su contra realizadas por el expesidente y senador José Mujica, Raffo indicó: "Creo que no hay que hablar más del tema, la respuesta fue dada, fue clara, contundente y ahora lo que importa es seguir trabajando junto a los vecinos, en este caso del barrio Marconi y de todos los vecinos del Municipio D que tienen enormes carencias".

Al respecto de la recorrida, la candidata indicó que se realizó con "gente de la zona, con los que se postulan a concejales y alcaldes". Por otra parte aseguró que "el tema de la basura está teniendo consecuencias muy graves en los niños".

"Se han hecho estudios de plombemia, estuve hablando con una madre cuyos hijos están teniendo problemas de aprendizaje, psiquiátricos incluso, por el efecto del plomo, es una situación muy crítica", indicó.

"Así que una vez más vemos condiciones muy críticas, grandes reclamos de los vecinos que no ven la presencia en este caso de la alcaldesa, del municipio y de otros concejales", indicó. Es por esto que "nosotros nos comprometemos a trabajar semanalmente junto al gabinete de alcaldes y los concejales para que las realidades de todas las personas sean contempladas", aseguró.