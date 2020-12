Lacalle Pou vetará la ley que limita la forestación si prospera en el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou tiene resuelto vetar la ley que pone límites a la forestación, en caso de que el proyecto que se aprobó en Diputados con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio prospere también en el Senado.

La decisión, según confiaron fuentes de Presidencia a El País, se basa en el mismo argumento al que apelaron los representantes de Cabildo durante la discusión en sala, semanas atrás: el tema no forma parte de Compromiso por el País, el documento que firmó la coalición de gobierno antes del balotaje. Así como el partido de Guido Manini Ríos se sintió libre de promover un proyecto sobre un tema del que no había acuerdo en la coalición, el presidente se considera con la misma prerrogativa de vetar algo con lo que no está de acuerdo.

La postura de Lacalle sobre el contenido del proyecto es la misma que expresaron sus compañeros del Partido Nacional en la discusión parlamentaria del 15 de diciembre. Los diputados blancos plantearon que faltó estudiar el tema en profundidad, que no hubo informe en mayoría ni en minoría, y que no se consultó en comisión a los ministros de Ganadería ni de Ambiente, ambos colorados. Por ello, varios legisladores nacionalistas calificaron el tratamiento de la iniciativa de forma “grave y urgente” como “poco serio” e “irresponsable”. El diputado blanco Francisco Ortiz planteó en sala que “hubo un acuerdo político de Cabildo con los miembros del Frente para votar bajo tabla el proyecto”.

Esta definición del presidente es una señal clara para Cabildo Abierto, que acordó con el Frente Amplio en pos de conseguir el apoyo necesario para sacar adelante su proyecto. Esa primera alianza podría tener una reedición con otro proyecto en el que frenteamplistas y cabildantes comulgan, que es el que pretende poner coto a la extranjerización de la tierra.



Manini ha manifestado su disposición a apoyar ese proyecto presentado por el Frente Amplio aunque aclara que su partido lo votará si se le introducen algunos cambios. De igual manera, ante las críticas de diputados de la coalición en sala, el senador respondió que el proyecto de ley salió con votos de la oposición porque el Partido Nacional y el Partido Colorado no quisieron apoyarlo.

Compromiso por el país.

“Cabildo Abierto se siente obligado por aquello que firmó en el Compromiso por el País, pero por lo que no está allí se siente en libertad de acción”, dijo el líder del partido a El País horas después de que fuera aprobado en Diputados. “Habrá varias leyes más seguramente en las que no haya total acuerdo dentro de la coalición y que puedan salir con votos del Frente Amplio”, adelantó Manini en esa instancia.

“Cabildo Abierto no es el Partido Nacional ni es el Partido Colorado. Es un partido diferente que integra la coalición de gobierno”, agregó el senador.



Tras las críticas de sus socios escuchadas en sala, el líder de Cabildo advirtió que no solo su partido aprobó proyectos con la oposición, y recordó que blancos y colorados lo hicieron el 9 de diciembre, con la negativa de Cabildo. En sala, Manini criticó el artículo 2 de la ley que crea la Red Nacional de Aeropuertos Internacionales, que habilita por 50 años la concesiones a privados. “El proyecto encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales”, dijo entonces.

El anuncio del presidente de que si se aprueba la ley en el Senado está dispuesto a vetarla parece contener una advertencia para Manini y sentar un precedente sobre las fronteras de la coalición de gobierno.



Por su parte, Manini ha dejado abierta la posibilidad de modificar en el Senado el proyecto que limita la forestación y que ya cuenta con media sanción.

Veto presidencial.

El diputado colorado Felipe Schipani ya había dicho en sala que, en caso de que el proyecto de forestación lograra aprobación en el Senado, desearía que el Poder Ejecutivo lo vetara. “Me parece muy poco democrático que en el momento en que se está votando en cámara se esté apelando al veto del Poder Ejecutivo”, dijo Manini a El País. “Es inédito que se apele al veto cuando se está en minoría en una votación”, agregó.

Los forestales critican la ley Tras la aprobación del proyecto en Diputados, la Sociedad de Productores Forestales advirtió en un comunicado de prensa que la ley “genera perjuicios económicos, que afecta seguridad jurídica por generar una restricción sin precedentes y quiebra una política de Estado, sostenida por siete gobiernos de tres partidos políticos, durante tres décadas”.