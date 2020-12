Uriarte sobre proyecto que limita área para forestación: "No estamos de acuerdo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), criticó a través de sus redes sociales el proyecto presentado por Cabildo Abierto, y apoyado por el Frente Amplio, que limita el suelo nacional para la forestación.

"Nos sentimos en la obligación de expresar que no estamos de acuerdo con el mismo", expresó el jerarca. Asimismo señaló que "carece de fundamentos técnicos" y que el "análisis previo" a su aprobación "no fue el adecuado". "Falto consultar a muchos directamente involucrados", agregó.

El pasado martes en Diputados, con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), se aprobó tratar como grave y urgente dicho proyecto.

"No estamos de acuerdo porque la forma en que se está manejando no condice con el espíritu de la ley original que fuera aprobada por unanimidad. No estamos de acuerdo en limitar arbitrariamente una actividad, cambiando reglas de juego y creando así un peligroso antecedente", detalló Uriarte.

"No estamos de acuerdo que se recurra al ataque personal a la persona del Ing. Carlos Faroppa (titular de la Dirección General Forestal del MGAP) para desacreditar su opinión, en quien ratificamos todo nuestro apoyo y confianza. Por último, reconocemos la preocupación que existe en determinados aspectos. Pero creemos que el camino es otro. En prueba de ello y para darles un tratamiento adecuado a esas preocupaciones, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente", añadió.

Ayer el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo a El País que la resolución "se apuró" a raíz de que Cabildo Abierto avanzó con su proyecto de ley en el Parlamento.