Un Solo Uruguay apoyó proyecto de Ley Forestal y criticó discusión parlamentaria

El movimiento Un Solo Uruguay emitió un comunicado este lunes en el que apoya el proyecto de Ley Forestal presentado en el Parlamento y cuestionó: "Por qué hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente, violada permanente y reiteradamente".

Respecto a la discusión parlamentaria, consideró el movimiento que "la inmensa mayoría de los argumentadores demuestran un desconocimiento absoluto del texto de la ley vigente (15.939) impulsada por el gobierno colorado en el año 87 y avalada por todos los gobiernos y legislaturas sucesivas hasta hoy".

Esa ley, explican, "determina a texto expreso las características de los suelos de prioridad forestal, ley y artículos reglamentarios que otorgan al MGAP (Ministerio de Ganadería) la potestad de definir a futuro las modificaciones a la prioridad forestal. "Y que increíblemente ha ido creciendo, un 250% desde la aprobación de la misma, como si nos avanzara un desierto o como si no hubiese existido avance tecnológico alguno en más de seis lustros".

"Lamentable es ver y escuchar cómo una discusión de carácter productivo y técnico se politiza y se deriva en peleas y pujas partidarias cuando se deja de lado lo importante", agregó.

En el comunicado Un Solo Uruguay aclaró que no son partidarios de las limitaciones productivas y consideró que el proyecto de ley presentado "no lo hace, ya que no desafecta suelos de la PF (propiedad forestal) y reitera la posibilidad de forestar hasta el 8% de campos ganaderos y agrícolas, lo cuál suma la posibilidad de forestar más de 1 millón de hectáreas en todo el país".



"Lo que está claro es que la forestación no compite en igualdad de condiciones con los demás rubros productivos, ya que dicha actividad ha sido subsidiada permanentemente por la sociedad uruguaya en todas

sus fases: campo, transporte e industria, y lamentablemente le seguiremos poniendo plata (la cual falta en muchos lados) para que continúe su feliz crecimiento", indicó el movimiento.

"La determinación y regulación de la actividad forestal no es patrimonio de unas pocas empresas sino de todos los que la subsidiamos. Este tema merece un debate Nacional entre todas las partes involucradas, a las cuáles ya les proponemos el mismo", finalizó.

El martes de la semana pasada, la última sesión de la Cámara de Representantes de este año, la coalición votó dividida respecto a una moción presentada por diputados cabildantes, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y el Frente Amplio para tratar como grave y urgente el proyecto presentado por Cabildo Abierto que limita el suelo nacional para la forestación.

Estos partidos coinciden en que tierras propicias para la agricultura y la ganadería hoy se están destinando a la forestación, lo que empobrece el sistema productivo.