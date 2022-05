Lacalle Pou y los TLC: "Una cosa es comercio, otra son los derechos humanos, la ideología"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ofreció una entrevista en su visita esta semana al Reino Unido donde recalcó que, su objetivo principal, es expandir los mercados para las exportaciones de Uruguay. "No queremos avanzar rápidamente hacia un tratado de libre comercio (FTA, por su sigla en inglés). No soy un amante de los tratados de libre comercio. Queremos vender nuestros productos, nuestros servicios y nuestro capital intelectual", expresó en diálogo con el periodista Stephen Sackur para BBC Sounds.

Sackur le consultó si no podría ser "peligroso" que Uruguay "dependa" de China. "¿Me podrías definir “dependiente”?", retrucó el mandatario. "Es sobre economía", respondió el periodista, ante lo que Lacalle Pou fue enfático: "Económicamente sí, políticamente no. No necesitamos infraestructura. Nuestra transacción es de exportaciones. El problema es que Estados Unidos no está mirando hacia el sur; necesitamos balancear. Reino Unido es un excelente socio. Una cosa es comercio, otra son los derechos humanos, ideología".



"Si la única opción es vender los productos a un buen precio a China o no venderlos, ¿Qué harías? Yo vendo. Si abrimos más mercados, con Estados Unidos, con Reino Unido... si puedo elegir, no tengo que poner todas mis exportaciones en un solo lugar", detalló el presidente.



En ese sentido, el entrevistador le recordó a Lacalle Pou que tiene la difícil tarea de convencer a sus grandes vecinos, Argentina y Brasil, de avanzar en esa clase de acuerdos económicos si quiere que Uruguay permanezca en el Mercosur. "No tenés socios en este viaje", recalcó Sackur. "Estamos en el bote, queremos seguir adelante, y lo vamos a hacer. Con China, Turquía, Reino Unido...".

Respecto a los socios del Mercosur, fue consultado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y sin titubear dijo que "es un dictador" y su participación en el Mercosur se dio porque Chávez tenía "amistad con los gobiernos anteriores", haciendo alusión a los gobiernos frenteamplistas.

Seguridad y la LUC

Ya sobre Uruguay, el mandatario expresó en qué se diferencia su gobierno de los de la región. "Tenemos una fuerte coalición de partidos de la derecha, centro derecha, centro y centro izquierda. Tengo que balancear con un programa que, si lo leés, no nos define como de centro-derecha", detalló.



Consultado por el aumento de homicidios en el primer cuatrimestre del año, dijo que "Todos los crímenes han bajado, excepto los homicidios". "No quiero criticar a los gobiernos anteriores, tenemos mucha presión y la violencia ha aumentado mucho. Si ves la historia de los últimos cinco años los resultados eran buenos, hasta los últimos tres meses", expresó.



Además, se desmarcó de los informes que lo señalan como "autoritario" y defendió las medidas tomadas dentro de la Ley de Urgente Consideración, por ejemplo, para controlar manifestaciones o paros.



"La LUC no prohíbe las manifestaciones, lo que no permite es bloquear las calles. A no ser que solicites hacerlo. No se puede ir a una industria y no permitir a otros compañeros entrar a trabajar", detalló. "Lo que hicimos es justicia. Entre gente que no quiere trabajar y gente en el mismo lugar que quiere trabajar. Que unos tengan la libertad de manifestarse y los otros de seguir trabajando. Para mí eso es justicia".

Finalmente, el periodista de la BBC le preguntó a Lacalle Pou si no era contradictorio que afirmara que iba a luchar contra el narcotráfico y sin embargo no modificara la ley de legalización de la marihuana y la participación del Estado en su plantación y distribución.



"La primera ley que se intentó plantear para legalizar la venta de marihuana fue mía", remarcó, por lo que aseguró que votó una parte de la ley vigente. "Creo que el estado no tiene que dedicarse a plantar y vender. No voté esa parte de la ley. Ahora tenemos el sistema en marcha y no lo podemos cambiar de una".