¿Cuáles fueron las firmas que se interesaron por el discurso de Lacalle Pou en Inglaterra?

Luis Lacalle Pou lo dijo el pasado lunes tras reunirse con el primer ministro británico. Pretende que Uruguay pueda “jugar en la cancha grande”. Por eso, en su viaje por Inglaterra, se aprestó a conversar, negociar y convencer a inversores y empresas internacionales de que este pequeño país de América Latina es una plaza segura y rentable.

El jefe de Estado fue con una extensa comitiva oficial, donde participó el canciller Francisco Bustillo; la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el de Industria, Omar Paganini; el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; y el director de inteligencia, Álvaro Garcé, entre otros funcionarios.



El foco de su visita fue estrechar los lazos comerciales, para avanzar en los próximos meses en acuerdos. Así, en la tarde del lunes, luego de reunirse con el primer ministro Boris Johnson, se presentó en el Canning House, una organización que fomenta la cooperación entre Reino Unido y América Latina. Y asistieron representantes de más de 40 empresas, en su mayoría con sede en Londres pero con proyección mundial.



¿Cuáles fueron las principales firmas que se interesaron por el discurso de Lacalle Pou? Una de ellas fue PWC (PricewaterhouseCoopers) que tiene presencia en 157 países, entre ellos Uruguay. Es una de las prestadoras de servicios más importante a nivel global, tanto en finanzas, como en lo que refiere a auditorías, consultorías, asesoramiento legal y fiscal.

Del rubro financiero también asistieron varios representantes y autoridades de la empresa Barclays PLC. La compañía tiene su casa matriz en Londres, pero opera a nivel mundial. Este holding cotiza en varios mercados bursátiles, entre los que están las bolsas de Londres, Nueva York y Tokio.



Glennmont Partners también estaba presente, y es uno de los administradores de fondos de inversión más importantes de Europa. Se especializa en infraestructura de energía limpia, renovable o la llamada “energía verde”. La firma tiene 13 años de existencia y actualmente cuenta con 2.000 millones de euros invertidos en Europa, en un total de 31 emprendimientos, según informa su página web. Las inversiones de Glennmont Partners se dividen en energía solar, viento terrestre, viento de la costa y biomasa. Esta es una de las áreas en las que Uruguay ha crecido en los últimos años.



London Stock Exchange Group fue otra de las firmas que asistió a escuchar la exposición del presidente y sus representantes tuvieron contacto con Arbeleche. El grupo bursátil tiene su sede en Reino Unido y es propietario de la Bolsa de Londres, donde operan firmas de todo el continente.

Next Energy también dijo presente y es otra firma especializada en la instalación de infraestructura para la producción y almacenamiento de energías renovables. Su área de alta especialización está en la energía fotovoltaica.



The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), que también envió un representante, es un banco de origen británico fundado en Hong Kong en 1865, cuando esa ciudad era una colonia. El holding financiero tiene su filial en Uruguay. Otro de los bancos que estuvo presente fue el Standard Chartered, que tiene su casa matriz en Londres.



También asistieron representantes de Octopus, un fondo de inversión y energías renovables, y el Green Finance Institute, otro fondo de inversión enfocado en la “economía verde”, renovable y circular.



Al final de la disertación una de las consultas que se le acercó Lacalle Pou fue del representante de GlaxoSmithKline. La firma británica se especializa en la producción y distribución de productos farmacéuticos, de cuidado dental y de cuidado de la salud en general.

Para el presidente uruguayo fue de especial importancia su presencia, ya que en las últimas horas se confirmó en Londres la inversión de esta firma, conocida como GSK, en Uruguay para desarrollar un centro de distribución regional que se ubicará en la zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco, para el reparto de vacunas y otros insumos médicos a los países de la región.



Este es uno de los puntos en los que Uruguay quiere hacer hincapié: en que su ubicación geográfica permitiría al país ser un centro de distribución regional, con los beneficios fiscales y operativos que se desarrollan en la ley de promoción de inversiones.



Esta inversión de GSK se viene trabajado por parte de las autoridades del gobierno local desde ya hace un tiempo, y se terminó de confirmar en Londres con la visita oficial de Lacalle Pou.



Según el comunicado conjunto de Reino Unido y Uruguay dado a conocer por la cancillería en las últimas horas, la empresa farmacéutica GSK abrirá en Uruguay en los “próximos dos meses” uno de sus “tres nuevos centros regionales de distribución de vacunas”, donde se colocarán más de “12 millones de vacunas al año en seis países de América del Sur”.

“GSK hoy está trabajando en proyectos similares, además de en Uruguay, en Singapur y Estados Unidos”, graficó en diálogo con El País el director gerente de LACC, Bruno Güella. Desde Uruguay, dijo, se va a atender la demanda de la “mayoría” de los países de la región.



Ayer una de las últimas actividades de la delegación uruguaya, antes de emprender la vuelta a Montevideo, fue con el ministro de Comercio Internacional Ranil Jayawardena. Este se reunió con Bustillo y Arbeleche, y acordaron una visita a Uruguay próximamente.