Lacalle Pou ante auditorio argentino: "No soy un enamorado de los TLC"

El presidente Luis Lacalle Pou resaltó este martes que Uruguay tiene una vocación de abrirse al mundo, aseguró que no es un "enamorado de los TLC", y envió un claro mensaje a los socios del Mercosur respecto a la inserción internacional a la que apuesta en su administración.

"Uruguay necesita abrirse al mundo. Si se quiere acompañar, se acompaña, sino con gusto vamos solos y no vamos a violentar el Mercosur al cual pertenecemos y cumplimos todas las normas", señaló en un ciclo de conferencias "Democracia y Desarrollo", que organiza el diario argentino Clarín.



Consultado sobre si Uruguay seguirá buscando acuerdos de libre comercio, en referencia a las negociaciones con China y Turquía, a pesar de una eventual opinión contraria de socios del Mercosur, retrucó: "Yo no soy de la tesis esa que dice más vale pedir perdón que pedir permiso. Uruguay ha sido muy respetuoso del derecho internacional. Entendemos que el derecho internacional vigente en el Mercosur nos habilita a avanzar en la flexibilización".



"Estuve este fin de semana con el presidente del Paraguay, que no tuvo una actitud tan negativa a la apertura de Uruguay al mundo", señaló.



"Yo no soy un enamorado de los TLC. No creo que sean la panacea los TLC. Si podemos conseguir cuotas en productos agropecuarios, extender nuestra producción de software a Estados Unidos que es muy grande -creo es la más grande per cápita del mundo o pega en el palo- si se nos abren nichos en el Reino Unido, que voy a visitar ahora a partir del sábado, podemos bajar algún tipo de arancel; tenemos los acuerdos de complementación económica de Aladi que podemos usar con Perú para exportarle arroz. Hay que abrirse al mundo".



Aseguró que al uruguayo cuando sale al mundo "le va bien", y remarcó: "El deber mío como presidente es 'ábranme el mundo'. Si nosotros queremos un país próspero, o sea, ciudadanos prósperos, si nos abren el mundo nosotros vamos a andar bien seguros".



"Le decimos a Argentina y Brasil: 'entendemos que a veces tienen cierto proteccionismo', somos la quinta región más proteccionista del mundo, pero Uruguay tiene que romper con ese corset", remarcó.



"Uruguay tiene que hacer las cosas para beneficiarse de la globalización. La globalización es una gran bendición para una nación como la nuestra", manifestó.

"La sangre no llegó al río"



Por otro lado, Lacalle Pou destacó que en Uruguay a nivel político "la sangre no llega al río" a pesar de las tensiones que se puedan desarrollar. "Yo le dije alguna vez a algún periodista argentino que en Uruguay la sangre no llega al río. Las discusiones son firmes, duras, ahora también hay que cuidar cada momento porque la foto grande se constituye de momentos, y sobre todo cuando estás en el gobierno", remarcó.



Recordó la batalla política en torno al referéndum del 27 de marzo, y valoró que las discusiones sobre si mantener o no la LUC: "Quizás fueron duras, quizás con alguna chicana, pero la sangre no llegó al río, y al otro día el país estaba de vuelta en sus temas. Obviamente en otras discusiones".



"Uruguay es una gran nación y es construida a lo largo y ancho de los años por procesos acumulativos de distintos partidos y distintas ideologías. Y eso el 'big picture', la foto grande, es lo que mucha gente mira en el momento de tomar una decisión de vivir, invertir o tener acercamientos a nuestro país", valoró.



Lacalle Pou sostuvo que "hay políticas que se continúan, nacionales", y reiteró que prefiere no utilizar la expresión "políticas de Estado". Nombró como ejemplo de ello el Plan CAIF, que comenzó en la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, que continúa hasta ahora, y aseguró que su gobierno le ha dado un "impulso" a ese programa.



Además, citó la ley de puertos, que cumplió días atrás 30 años, impulsada por su padre, Luis Alberto Lacalle, que aseguró "ha sido utilizada generando grandes beneficios para la actividad portuaria que es tan importante para nuestro país". También nombró el Plan Ceibal, que comenzó en la primera administración de Tabaré Vázquez, cuya plataforma "ha sido utilizada y potenciada, por ejemplo, en la pandemia", dijo.



Estos programas, entre otros, Lacalle Pou dijo que "es consecuencia, no es causa", porque "los uruguayos no permiten excesos a sus políticos". Aseguró que los ciudadanos "son muy duros, muy contundentes electoralmente y en la crítica cuando hay procesos refundacionales".



"No somos un país movimentista. Somos un país con partidos políticos, entre otras cosas, los más viejos del mundo. El nuestro (Partido Nacional), desde 1836 a la fecha. Y eso hace que los indignados, los movimientos de la plaza, llamele según cualquier país, canalicen esa molestia crítica a través de los partidos políticos, que llegan al Parlamento y posteriormente si tienen el visto bueno al gobierno nacional", sostuvo Lacalle Pou.



Sostuvo que durante los meses previos de pandemia "hubo algún movimiento antivacunas que hizo su ruido, pero no se tiraron piedras, no rompieron vidrios, hubo alguna pintada menor. No hubo movimientos violentos que atentaran contra el orden". Y luego, aclaró: "No por la gestión del gobierno, sino porque los uruguayos no entienden que es así la manera de manifestarse mayoritariamente".