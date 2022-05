“Queremos jugar en la cancha grande”, dijo Lacalle Pou en Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a Reino Unido para reunirse con sus máximas autoridades y lo hizo con un objetivo concreto: incrementar el comercio con esa zona y atraer inversión extranjera para que se instale en Uruguay.

“No venimos a rogar, venimos a decir que queremos jugar en la cancha grande”, dijo el mandatario luego de la reunión que mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson, en su residencia de Downing Street, según las declaraciones que recogió ayer la agencia de noticias Efe.



El primer ministro recibió a Lacalle Pou en la entrada de su residencia. “Es un gran placer dar la bienvenida al presidente Lacalle Pou de Uruguay. Las relaciones entre ambos países se remontan a mucho tiempo atrás, han sido excepcionalmente cercanas y creo que este es el momento de llevarlas a un nuevo nivel, particularmente en lo que tiene que ver con comercio”, remarcó el mandatario perteneciente al Partido Conservador británico.



La visita oficial se da en momentos en que se suscitan discusiones internas dentro del Mercosur, en cuanto a su funcionamiento a futuro y a la posibilidad de los estados miembros de negociar acuerdos comerciales con otros países por afuera del bloque. La normativa mercosuriana plantea que la suscripción a nuevos tratados comerciales -por ejemplo, los de libre comercio- se debe hacer de manera conjunta y ser aprobada por los parlamentos de sus cuatro países.



Uruguay se ha encontrado con la negativa de Argentina a la flexibilización, y tampoco encontró el apoyo explícito de Brasil ni Paraguay. De todos modos, Lacalle Pou ya anunció el 26 de marzo de 2021 que Uruguay saldría al mundo para buscar nuevos acuerdos, porque no tiene más tiempo para esperar por sus socios. En ese contexto es que el gobierno ya está negociando un TLC con China y otro con Turquía.



Johnson dijo ayer que pretendía profundizar la relación con Uruguay “pese a que es miembro de un grupo distinguido, como es el Mercosur”. Y añadió: “Estamos afín a encontrar nuevas formas juntos”.

Boris Johnson junto a Luis Lacalle Pou. Foto: EFE

“Hay mucho de lo que podemos hacer, así que gracias por venir a Londres. Es bueno verte”, añadió el líder británico ante el presidente uruguayo. Luego Lacalle Pou tomó la palabra y dejó explícita su intención de avanzar, tanto a nivel diplomático como comercial.



“Gracias por la invitación señor primer ministro, voy a usar sus palabras: es el momento. Es el momento del comercio, es el momento de fortalecer las relaciones, las muy antiguas relaciones. Así que podemos llevarlas al siguiente nivel”, dijo Lacalle Pou.



A la tarde, durante un evento público, el uruguayo se volvió a referir al Mercosur, luego de que lo consultaran sobre si iba a intentar acuerdos comerciales con otros países, como ser Gran Bretaña, sin la compañía de sus compañeros de bloque: “Sí. Con todo el mundo. Trataremos de hacerlo juntos, pero hoy ellos no están dispuestos a hacerlo, quizá no están dispuestos a hacerlo con prisa, como sí lo estamos nosotros, porque lo necesitamos. Empezamos con China y Turquía, pero puede ser UK o cualquier interesado en comerciar con nosotros. Uruguay va a ir hacia adelante en ese sentido”.



Tras el encuentro, el gobierno británico destacó -a través de un comunicado- que Johnson y Lacalle Pou “se comprometieron a tomar medidas inmediatas para reducir las barreras comerciales” entre ambos países, “intensificando el comercio y la inversión en industrias que incluyen productos farmacéuticos y software”. Además, “se comprometieron a fomentar una mayor inversión del sector privado en finanzas verdes y energía verde”.



También, agrega el comunicado, “los líderes acordaron impulsar la cooperación en defensa, incluida la adquisición de defensa, en apoyo de la seguridad regional e internacional”.



A la salida del encuentro y en declaraciones a la agencia Efe, Lacalle Pou dijo que es “enemigo” de que este tipo de reuniones entre mandatarios queden en los “grandes titulares” y que luego “la realidad no avance”. Y remarcó: “Prefiero ir paso a paso, lentamente, pero que realmente estas reuniones tengan un efecto positivo en la realidad de los ciudadanos; en este caso, de los uruguayos. Si podemos avanzar, tal como quedamos, paso a paso, sería muy buena cosa”.

Luis Lacalle Pou en su visita a Reino Unido. Foto: Embajada Británica

Esperanza

La gira oficial de Lacalle Pou continuó en la tarde con una visita a Canning House, una organización que fomenta la cooperación entre Reino Unido y América Latina. Allí el presidente uruguayo presentó al país como una plaza segura y confiable para invertir.



El mandatario, acompañado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el canciller Francisco Bustillo, y el ministro de Industria, Omar Paganini, optó por dirigirse a la platea en inglés. Y dijo: “La pregunta es si mi país puede vender esperanza. Y mi respuesta es sí”. El mandatario sostuvo que Uruguay “está entre las democracias más fuertes del mundo, cualquier índice confía en que tenemos un estricto respeto de separación de poderes, respetamos los contratos, respetamos las instituciones, tenemos instituciones muy fuertes en nuestro país y partidos políticos muy fuertes”.



“Podemos estar de acuerdo, o no. Son los partidos más antiguos del mundo, con 186 años. Solo los ingleses son más antiguos que nosotros”, agregó.



Además, el mandatario hizo referencia al efecto que tuvo el covid-19 en el país. “Durante la pandemia nos preocupamos por mantener la economía funcionando y hemos tenido éxito en ese sentido”, afirmó.



“Todo esto generó confianza en el gobierno, pero de lo que quiero hablar hoy es de la esperanza. La esperanza es lo que mueve a la gente y la pregunta es si Uruguay puede ofrecer esperanza. Yo creo que sí. Hemos apostado por facilitar la inversión en nuestro país, incluso cambiando los requisitos para obtener la residencia”, sostuvo el mandatario.

Luis Lacalle Pou junto al príncipe Carlos de Gales. Foto: Daniel Maresca

Antes de cerrar la agenda oficial, el presidente uruguayo visitó la residencia de Clarence House, donde mantuvo un encuentro con el príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona británica.



En rueda de prensa el viernes pasado, Lacalle Pou había señalado que por la relevancia que tiene Reino Unido “es muy importante que estreche vínculos con nuestro país”. “Obviamente el factor comercial, no solo de materias primas, sino de las nuevas técnicas de energía renovable y amigables con el medio ambiente son todos temas que vamos a llevar”, acotó sobre su agenda de trabajo en Londres, que continuará con variadas reuniones en la jornada de hoy.