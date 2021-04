Lacalle Pou se reunirá con el GACH y dará una conferencia esta noche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dará una conferencia de prensa este miércoles a la noche tras reunirse con los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para evaluar la marcha de la pandemia del coronavirus, confirmó El País.

El País informó en su edición de este miércoles que el gobierno postergará por tiempo indefinido la vuelta a las aulas debido al aumento exponencial de casos de coronavirus.



Lacalle Pou volverá a hablar ocho días después. Su última aparición pública fue el pasado 29 de marzo cuando recibió la primera dosis contra el COVID-19 y reiteró que no habrá cuarentena obligatoria.



Luego estuvo en cuarentena preventiva hasta este lunes por ser contacto directo de un caso positivo, justo en el Hospital Maciel donde se fue a vacunar. El pasado lunes el jefe de Estado fue hisopado y el resultado del mismo fue negativo.

Las últimas medidas que tomó el gobierno fueron anunciadas el pasado 23 de marzo. Allí se dieron a conocer una serie de restricciones para intentar reducir la movilidad apelando nuevamente a la libertad responsable de las personas.



En ese oportunidad Lacalle informó la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de la educación hasta culminada la Semana Santa, que luego se extendió también por esta semana. Además, se resolvió prohibir hacer espectáculos públicos y cerrar clubes y gimnasios hasta el 12 de abril. En cuanto a los restaurantes y bares, desde ese día deben cerrar a la medianoche. También se informó que las oficinas públicas deben estar cerradas hasta el próximo lunes, a excepción de los servicios imprescindibles, y que se aplicará el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años del sector privado.



Por otra parte, se resolvió volver a cobrar un tributo a los trabajadores públicos que ganen más de $ 120.000 nominales, con el que se pagará, por ejemplo, la duplicación del monto de algunas prestaciones que da el Mides.

El lunes, dos semanas después de haber tomado estas medidas, el coordinador del GACH Rafael Radi señaló que la reducción de la movilidad vista hasta el cierre de Semana Santa "no va a ser suficiente para realmente empezar a hacer un descenso sustantivo de los casos" de coronavirus.



"Hoy estamos partiendo de un piso muy alto, 2.500, 3.000 casos promedio y la reducción que hemos observado hasta ahora no supera en ningún caso el 20% de disminución. Lo cual hace pensar que el nivel de reducción que hubo hasta ayer domingo, la sensación que tenemos es que no va a ser suficiente para realmente empezar a hacer un descenso sustantivo de los casos", comentó Radi.