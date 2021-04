Gobierno postergará por tiempo indefinido la vuelta a las aulas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No están dadas las condiciones para la vuelta a las clases presenciales en la educación. Esta es la conclusión a la que han llegado las autoridades del gobierno en las últimas horas. Por eso es que el regreso a las aulas, que estaba previsto realizarse de forma escalonada a partir de próximo lunes, se va a postergar y por tiempo indefinido. Así lo dieron a conocer a El País varias fuentes del Poder Ejecutivo, dirigentes del Partido Nacional y jerarcas del gobierno de la educación.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo la última conferencia con anuncio de medidas el pasado 23 de marzo. Muchas de ellas tenían fecha de vencimiento para el próximo 12 de abril. La educación no, se esperaba poder abrir algunos centros educativos, al menos para educación inicial, el lunes de esta semana, cosa que no pudo ser posible dado el aumento exponencial de casos, la ocupación cada vez mayor de camas de CTI y los fallecimientos (en dos días murieron 90 personas).

En las últimas horas, el jefe de Estado analizó con su equipo de asesores, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el impacto de aquellos anuncios para definir si han sido suficientes o no para combatir la propagación del virus en el país, en momentos en que la comunidad científica, sindicatos y la oposición política presionan para que se tomen más medidas.

Si bien aún no se ha tomado la definición final, Lacalle Pou ya transmitió a varios de sus colaboradores, ministros y compañeros de partido que no están dadas las condiciones para la vuelta a clases.



Dado que no hay un horizonte claro para el regreso, el gobierno buscará garantizar que los sectores más vulnerables tengan la conectividad necesaria para seguir los cursos. Incluso, piensan en mantener los centros educativos abiertos con la concurrencia de algunos profesores, que podrían responder consultas o recibir a un número acotado de estudiantes.



En la misma línea se garantizará la alimentación de niños y adolescentes que habitúan concurrir a los comedores y merenderos, de la misma forma que se hizo en este tiempo.

No más medidas.

Sin embargo, el mandatario sí confía en que la estrategia implementada ya para bajar la movilidad en el país, y el plan de vacunación, van en la “línea correcta” para en un futuro no muy lejano empezar a ver luz al final del túnel.



“Es lo que hay para hacer y va a dar resultado en dos semanas de forma notoria. El presidente está muy confiado de eso y no se quiere apartar una coma de esa estrategia. Él es quien asume la responsabilidad”, confió a El País una fuente del gobierno.

El gobierno entiende que el escenario actual no permite el retorno a las aulas de los escolares y liceales. Foto: Francisco Flores

En la reunión que mantuvo ayer el presidente con las máximas autoridades del MSP y ASSE se repasaron las recomendaciones que ha planteado el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y “hay un 80% de cumplimiento”, según concluyeron.



Entre las medidas del GACH que no fueron implementadas están: el cierre de bares y restaurantes (manteniendo la posibilidad del delivery), la suspensión de los deportes profesionales y evitar la movilidad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El grupo de científicos también considera que, si la situación no mejora, bien se podría volver a instar a “quedarse en casa”, como en marzo del año pasado.