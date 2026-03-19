La IMM y Adeom siguen con posiciones distantes en materia salarial y en cuanto a las presupuestaciones y continúa el preconflicto

Las posiciones de la Intendencia de Montevideo y el sindicato municipal (Adeom) siguen distantes en la discusión de un nuevo convenio laboral y el gremio sigue en preconflicto aunque no tiene planteado por ahora profundizar las medidas. El presidente del sindicato municipal, Julio Cameto, dijo a El País que las posturas siguen distantes en particular en lo vinculado a las presupuestaciones de personal. El sindicato quiere que se presupueste personal que ingresó en 2023 y 2025 a realizar tareas, pero la intendencia estaría dispuesta a hacerlo recién en 2027. Los trabajadores no presupuestados no pueden acceder a algunas compensaciones como las que se pagan por asiduidad. El sindicato cree que ya están dados los requisitos legales para una presupuestación inmediata.

En una reunión realizada ayer en el Ministerio de Trabajo Adeom reclamó a los representantes de la intendencia una respuesta escrita a cada uno de los puntos que reivindica el sindicato. Los representantes de la intendencia se comprometieron a entregarla el próximo lunes en una nueva reunión. La distancia sigue siendo grande con respecto a los planteos salariales y en cuanto a las promociones de personal. Hoy se reunirá el Ejecutivo de Adeom para analizar la situación. Todo indica que cualquier posible entendimiento quedará para después de la semana de Turismo.

“No nos va la vida en tener o no convenio. Estamos en un proceso de negociación. Pero por ahora no hay una escalada, no hemos profundizado las medidas”, dijo Cameto. Recordó que durante la gestión del ex intendente Ricardo Ehrlich, durante varios años no hubo convenio vigente.

Protesta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, Adeom. Foto: Fernando Ponzetto

Otra fuente del sindicato señaló que el encuentro quedó condicionado por las declaraciones previas del intendente montevideano, Mario Bergara, quien señaló que “no hay margen” para negociar porque el sindicato busca “un aumento en el período de un cuatro y algo por ciento de la mesa salarial”. “El espíritu negociador estaba apuñalado” por las declaraciones de Bergara, dijo la fuente. Señaló que el sindicato pretende en realidad un aumento menor de la masa salarial total de lo que dice el intendente. Pero el hecho de que la intendencia haya presentado este miércoles el Presupuesto a la Junta Departamental reduce el margen para modificaciones salariales, interpretó la fuente.

Bergara hacía dicho que “lo ideal” sería lograr un convenio que genere “pautas claras” entre las partes pero advirtió que “no puede hacerse a cualquier costo”. Según Bergara, con los parámetros que maneja Adeom “parece ser difícil que podamos tener una lógica de negociación”. Dos preacuerdos previos que había definido la directiva sindical con la intendencia fueron rechazados en asamblea.