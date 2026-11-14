La Iglesia Católica recibió los dos "papamóvil" en donación y ahora se estudia qué destino tendrán

Los “papamóviles” que utilizó León XIV durante su reciente visita a Uruguay fueron donados a la Iglesia Católica que ahora definirá qué destino les dará. El “papamóvil” grande que fue construido por la empresa Nordex va a estar exhibido una semana en las instalaciones de Car One “para que la gente lo pueda venir a ver de cerca” y luego será entregado a la Nunciatura Apostólica (la embajada del estado Vaticano en Uruguay) que definirá qué destino darle, dijeron a El País fuentes empresariales. Este “papamóvil” resultó de la transformación de una camioneta Fiat Titano de doble cabina. Los trabajos duraron dos meses y la unidad fue utilizada en Montevideo, Paysandú y Florida. El “papamóvil” que utilizó Juan Pablo II en sus visitas al país de 1987 y 1988 había sido construido en Argentina.

En cuanto al “papamóvil” más pequeño que el pontífice utilizó en la noche del 6 de noviembre en la Ciudad Vieja, fue donado a la Arquidiócesis de Montevideo. Aún no está definido qué uso se le va a dar pero el Vaticano se mostró interesado en conservar este vehículo en cuyo caso su fabricante analizará cómo enviarlo a Europa, explicaron fuentes empresariales. “Cuando termine el viaje se verá la posibilidad de concretar esa entrega para que vaya a Roma y en caso de no ser posible se buscará otra finalidad”, explicaron fuentes de la Iglesia Católica.

El “papamóvil” más pequeño era básicamente un carro de golf reconvertido. El pedido para construirlo fue hecho por el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde a Alejandro Curcio, presidente de Curcio Capital y de Ayax. Verde aseguró que la comitiva papal quedó encantada con este vehículo “Les encantó. Quedó muy estable, balanceado y práctico y le gustó mucho a la seguridad y al chofer”, señaló. “Es probable que vaya a Roma”, agregó.

Este carrito transportaba a cuatro personas y al pontífice que iba de pie tomándose de una estructura metálica.

La carrocería era blanca y lucía la insignia papal, que también aparecía bordada en los asientos. Su estructura abierta facilitaba tanto el ingreso y descenso al vehículo como la posibilidad de saludar a quienes iban a él.

El modelo elegido pesaba 464 kilogramos y tenía una distancia de 1,66 metros entre ejes.

DECLARACIÓN

La Conferencia Episcopal Uruguaya emitió un comunicado este viernes, tras terminar su asamblea anual realizada en Florida, en el que señaló en relación a la visita del pontífice que “esta fiesta memorable ha renovado nuestra esperanza en Dios y en el sentido de nuestra existencia”. “Es también un llamado a convertirnos, a abrirnos al amor de Dios mediante los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía , la oración personal y comunitaria y a cuidar de nuestros hermanos, en particular de los más necesitados”. “Como Iglesia nos alegramos por el gran regalo que Dios nos ha dado”, enfatizaron.

La Iglesia Católica calcula que unas 200.000 personas participaron en las actividades en las que estuvo el papa León XIV. Unas 35.000 lo hicieron como voluntarias colaborando en tareas de organización. En Uruguay se calcula que el 36% de la población se dice católica (ese porcentaje es de alrededor de un 20% en Montevideo y supera el 40% en departamentos como Durazno y Flores) aunque menos del 10% va a misa habitualmente a nivel nacional. Esta semana la Iglesia Católica anunció que contratará otros estudio de opinión pública para intentar determinar cómo impactó la visita a Uruguay del pontífice.