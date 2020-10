Los expresidentes Sanguinetti y Mujica se retiran juntos del Senado el próximo martes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio María Sanguinetti y José Mujica, los únicos senadores de este período que fueron presidentes de la República, se retirarán al mismo tiempo el próximo martes 20 de octubre, informó Subrayado de Canal 10 y confirmaron a El País desde el entorno del exmandatario colorado.

Su salida del Parlamento será el martes próximo a las 9:30 horas, en una sesión extraordinaria del Senado. Primero ingresará el Presupuesto y después presentarán la renuncia. Mujica será sustituido por el actual diputado Alejandro "Pacha" Sánchez, mientras que el exsenador e intendente de Rivera Tabaré Viera relevará en el cargo a Sanguinetti.

Mujica declaró el 18 de setiembre que Sánchez es un "suplente brillante y joven", al tiempo que consideró que "sería un viejo miserable si me quedo de figuretti (sic) con esta flaqueza que me impone la pandemia y no le abro paso".

La salida de la Cámara Alta ya fue anunciada por ambos. Sanguinetti ya lo había adelantado durante la campaña electoral, mientras que Mujica amagó en varias oportunidades con que se retiraría, y finalmente semanas atrás dijo que sería en octubre, hasta que ahora se conoció la fecha exacta.

El 1° de setiembre, Mujica lanzó: "Es probable que me vaya al carajo en octubre, porque esta pandemia va a seguir y yo no estoy en condiciones, con una enfermedad crónica y la edad que tengo".

En entrevista con El País, Sanguinetti había declarado en agosto: "Desde la campaña electoral dije que no me iba a quedar en el Senado, no sé si irme ya o dentro de dos o tres meses porque no se puede estar en todos lados. No se puede estar en el Senado, en el partido, en el periodismo, es imposible, no da la vida".

Ambos han reiterado que no es un retiro de la arena política, sino que servirá para enfocarse en sus áreas. Sanguinetti seguirá en su cargo de Secretario General del Partido Colorado, mientras que Mujica declaró a mediados de setiembre: "Me voy para mi casa, pero no me voy de la política".

El 2 de octubre pasado, Sanguinetti fue consultado sobre si se retiraría el mismo día que Mujica, y afirmó entre risas: "De repente sí, nos hacen la necrológica a los dos".