Interior cambió a director de cárcel de máxima seguridad y prepara reestructura en la Policía de Montevideo

La Unidad número 25 de máxima seguridad, ubicada adentro de la Unidad Nº 4 Santiago Vázquez (exComcar), del Ministerio del Interior cambió a su director. Fabio Díaz dejó su cargo y en su lugar asumió Tony Rodríguez, según informaron a El País fuentes policiales.

La decisión se da por "rotación natural de los cargos de dirección en ese tipo de centros", confiaron a El País desde el Ministerio del Interior.

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este viernes que habrá una reestructura en la Jefatura de Policía de Montevideo para "optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajarlos". Estos cambios serán anunciados en los próximos días, explicó Negro en rueda de prensa.

Negro dijo que la capital es el lugar "de mayor preocupación en materia de asesinatos". Además, expresó que continúa la investigación en el marco del asesinato de una mujer en Piedras Blancas.

Cambios en cúpula policial en junio

El pasado mes de junio el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció una serie de cambios en los cargos más importantes de la Policía Nacional. En una conferencia de prensa, explicó que la única motivación para realizar las modificaciones es "mejorar el rendimiento de la Policía". Aseguró que se produjo tras una evaluación realizada tras un año y algunos meses de gestión. "Es necesario que esa evaluación se transforme también en medidas concretas para mejorar el rendimiento policial", indicó.

Definió cinco cambios: Alfredo Clavijo, actual subdirector de la Policía Nacional, pasará a ser el jefe de Policía de Montevideo. Quien ostentaba ese cargo, Pablo Lotito, será el nuevo director de Investigaciones a nivel nacional. Esa posición era ocupada hasta hoy por Julio Sena, quien ocupará el cargo de Clavijo (la subdirección nacional). Por otra parte, Fabián Monzón será el nuevo director de la Guardia Republicana. La actual directora, Angelina Ferreira, fue cesada en su cargo y no fue designada en ninguna otra posición. En el gobierno anterior había sido directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género de la Policía. Por último, Julián Abraham fue nombrado director de Asuntos Internos. El actual jerarca era Alberto González.