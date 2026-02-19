Inddhh iniciará excavaciones en el Cementerio del Norte en busca de restos de detenidos desaparecidos

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) ampliará el radio de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar con una nueva intervención en el Cementerio del Norte, en Montevideo.

Según confirmó este jueves al programa Arriba Gente (Canal 10) la presidenta del organismo, Mariana Mota, la decisión surge tras el avance de investigaciones que señalan al predio como un posible escenario de enterramientos clandestinos, una modalidad que, según indicó, fue frecuente en la región.

Si bien la fecha exacta del inicio de las tareas de campo aún no ha sido establecida, el objetivo de la Inddhh es coordinar estas operaciones de forma simultánea con las excavaciones que se vienen desarrollando actualmente en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. Mota subrayó que la institución cuenta "con información recabada recientemente que permite dar este paso firme" en la necrópolis ubicada en las inmediaciones del Cerrito de la Victoria.

Cementerio del Norte. Foto: Leonardo Mainé.

Nuevas líneas de investigación y apoyo internacional

La jerarca de la Inddhh explicó que "los trabajos se sustentan en datos hallados y testimonios aportados en el último tiempo". Para llevar adelante las tareas con el rigor técnico necesario, el organismo prevé "la contratación de equipos de antropología forense provenientes de Argentina", buscando replicar la experiencia en la identificación de enterramientos clandestinos en contextos de cementerios públicos.

Respecto a la operativa dentro del recinto de la avenida Burgues, Mariana Mota aclaró que las excavaciones no afectarán el descanso de los fallecidos allí sepultados.

El plan de trabajo establece que las prospecciones "se realicen exclusivamente en áreas específicas del predio que no han sido utilizadas para tumbas convencionales, enfocándose en espacios donde la investigación sugiere que pudieron ocurrir inhumaciones irregulares".