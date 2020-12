La IMM declara "reservados" los nuevos informes sobre datos de COVID-19 en ómnibus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo resolvió declarar “reservado” el informe que elabora el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable sobre el relevamiento de las unidades del transporte colectivo, en el marco de las medidas que se vienen adoptando para enfrentar la crisis sanitaria.

El último informe del instituto fue presentado el lunes de la semana pasada por la propia intendenta Carolina Cosse, quien a partir de los datos contenidos en el mismo exhortó a la población a no utilizar los ómnibus a menos que sea imprescindible y a emplear medios “alternativos” de transporte. Ambas solicitudes generaron malestar tanto en la empresa Cutcsa, que maneja casi el 70% de la flota de Montevideo, como en las cooperativas que tienen el restante 30%.

Según indicó a El País el coordinador de gabinete de la Intendencia, Juan Canessa, se resolvió declarar los informes “reservados” por contener “información sensible” para las empresas de transporte.



Como se recordará, el último relevamiento del Clemente Estable indicó que se detectó la presencia de rastras de SARS-CoV-2 en 10 de 69 ómnibus que fueron inspeccionados.

“Este resultado concuerda con el aumento en el número de casos detectados en la población al día de la fecha de este estudio, ya que en el monitoreo anterior, de similar dimensión, no fue posible detectar presencia de material genético antes de la limpieza de los ómnibus”, señala el documento.

Aspectos positivos.

Tanto el titular de Cutcsa, Juan Salgado, como el presidente de UCOT, Mario Alvarellos, entienden que el informe del Clemente Estable tiene datos “positivos”, por más que confirma que el virus se encuentra circulando en Montevideo, epicentro de la pandemia en Uruguay.



“Restos de coronavirus evidentemente debe haber en muchos lados”, sostuvo Salgado. Y agregó: “Yo la noticia la daría al revés. Si el informe dice que estos procedimientos fueron muestras realizadas antes del comienzo de los protocolos de limpieza rutinarios, quiere decir que una vez que las unidades comienzan el servicio y al hacerse la limpieza normal, prácticamente desaparece el rastro de coronavirus. Lo que yo digo es que se están haciendo las cosas bastante bien, más allá que se tengan que mejorar”.

Juan Salgado, presidente de Cutcsa. Foto: Leonardo Mainé

Salgado, quien preside además la Cámara Uruguaya del Transporte, advirtió que el informe del Clemente Estable señala que la detección de material genético en el ambiente es un indicador “de la presencia previa de partículas virales”, pero al final “deja en claro que no brinda información acerca de su infectividad”.

En tanto, Alvarellos consideró que el sistema de transporte tiene valores y beneficios en relación a otros “que ni siquiera se están auditando o no se pueden controlar”.



“Por eso nos parece que esa exhortación (a no usar los ómnibus) no es adecuada. Sabemos que el que viaja en ómnibus lo hace porque es imprescindible, todo el mundo trata de evitar la exposición”, agregó el presidente de UCOT.

Mayores controles.

A partir del informe del Instituto Clemente Estable, la intendencia resolvió adoptar distintas medidas. La primera fue pedirles a las compañías de transporte que revisen y refuercen sus procesos de sanitización, según un protocolo unificado, bajo apercibimiento de sanciones ante incumplimientos. Además, la IMM pretende solicitar a las empresas los comprobantes de compra de amonio cuaternario para la desinfección. Por otra parte, la sanitización será auditada por diversos mecanismos. “En particular, vamos a seguir monitoreando las unidades con la ayuda del Instituto Clemente Estable, de forma aleatoria”, anticipó Cosse.

Carolina Cosse. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, la IMM exigió a las permisarias que pusieran en la calle el 100% de la flota, para evitar las aglomeraciones en las unidades, aunque las empresas advirtieron que a partir de enero, por la caída de la demanda, esto no será posible.



El mismo lunes en el que hizo estos anuncios, la intendenta indicó que colocaría la información referida al transporte en la página web de la IMM. Desde entonces, pueden consultarse online datos sobre los viajes realizados en las líneas de transporte colectivo, discriminados por empresa operadora, línea, día y hora. Y sobre la cantidad de ascensos en las paradas del sistema, diferenciados por tipo de usuario, forma de pago y número de tramos de cada viaje.



Ayer, Cosse aseguró que el boleto no subirá hasta abril y garantizó un subsidio para las empresas. “En este momento lo más importante es la salud”, expresó.