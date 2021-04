Graciela Bianchi: "Me consta que hay vínculos entre las ollas populares y la izquierda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora nacionalista Graciela Bianchi reafirmó este lunes que "hambre no hay" en el Uruguay pese a la situación generada por la pandemia del coronavirus y agregó: "Me consta que hay vínculos entre las ollas populares y la izquierda".

Bianchi fue consultada luego de que el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición (ODA-EN) de la Universidad de la República emitió un comunicado el jueves pasado en el que, sin nombrarla, respondió a los dichos de la senadora respecto al hambre en Uruguay. En el senado, Bianchi dijo: "Hambre es no tener que comer y está asegurado que todos los hogares por acción del Estado y de la sociedad civil reciban la comida diaria. Hambre es poner en una lata una papa y no poder resistir a que se cocine e ir comiéndola de afuera hacia adentro como los europeos lo vivieron en la guerra".

La legisladora reafirmó hoy en "Doble click" (radio Del Sol) que "hambre no hay" actualmente en el país pese a que "obviamente que hay gente que tiene dificultades".

También dijo que le hubiera gustado ver un comunicado similar del ODA-EN durante los "15 años de bonanza económica" que tuvo el Frente Amplio en sus últimos tres gobiernos.

"Lo que hizo la pandemia fue desenmascarar una realidad que ya existía y que otros querían ocultar", indicó.

"Yo vivo en este Uruguay y camino todos los barrios y el interior. ¿Explotando las ollas populares? Hay ollas populares, claro que sí, nos encontramos con 400.000 personas que estaban sin medios de vida genuinos y vivían del apoyo del Estado", comentó.



De todos modos sostuvo que "hay mucha política también detrás de eso (las ollas populares)". "¿Somos ingenuos? Yo vengo de la izquierda, a mí nadie me lo enseña. Yo me fui del 2013 del Frente Amplio. No me tienen que convencer o informar de cosas que las viví y fui adoctrinada muchas veces. Me consta que hay vínculos entre las ollas y la izquierda. Me consta y nos consta a todos", agregó.



Según Bianchi "el problema es que hay estimulados por sectores políticos que son notorios" y que "se ven en las redes, los carteles".

"Este no es un país que tiene un hambre atroz", subrayó la legisladora. "Estamos hablando de una crisis económica muy grande y desde el punto de vista económico Uruguay la está sorteando con enormes dificultades, pero la está sorteando", agregó.

Asimismo hizo hincapié en que "el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha venido sosteniendo muchas ollas populares y ha venido colaborando económicamente con muchas ollas populares".

Lo que dijo la Escuela de Nutrición

Sin nombrar a Bianchi, la Escuela de Nutrición reconoció "las acciones que el Estado y la sociedad civil organizada, han realizado en el último año para asegurar el acceso a los alimentos", pero detalló que no puede aceptar "que se afirme la inexistencia de compatriotas padeciendo hambre".



"Negar la situación que hoy sufren muchas uruguayos y uruguayas, es una irresponsabilidad que atenta contra las obligaciones que el Estado debe cumplir para garantizar el Derecho a una Alimentación Adecuada", sumó.