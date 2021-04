Gandini: "No se puede hacer política con el hambre de la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Jorge Gandini criticó que en determinadas ollas populares "hay cartelitos y mesitas para firmar contra la Ley de urgente Consideración (LUC)" y "banderas de la 1001 y del Frente Amplio". El legislador remarcó que "no se puede hacer política con el hambre de la gente", en medio de la crisis ocasionada por el coronavirus.

"Hay mucha gente que lamentablemente está teniendo que comer en ollas, que no nacieron con la pandemia... ¡Ojo! Ya habían ollas antes como gente viviendo en la calle. Hoy hay más", indicó en el programa "Quién es quién" de Diamante FM.

En ese sentido, manifestó que le preocupa "la manija" que dan "algunos sectores radicales dentro del Frente Amplio y algunos sectores sindicales".

"Hay sectores que les sirve: cuando peor, mejor. Ahí crecen, medran, recuperan cuadros. Que hay ollas populares en las que hay que ir al plenario y en ese plenario se habla dos horas contra la LUC, el liberalismo y el capitalismo, sí. Y que en eso se reparten alimentos que distribuye el gobierno, sí. Y que en esas ollas hay cartelitos y mesitas para firmar contra la LUC, hay. Y banderas de la 1001 y del Frente Amplio, más que del Frente Amplio de la 1001 y algún sector, sí hay", detalló.



"No se puede hacer política con el hambre de la gente ni plenarios semanales a los que la olla que no va no recibe los alimentos", añadió.



Gandini dijo que eso "es incalificable y lamentable" y que "una olla es un templo" donde "no puede entrar la política".



Para Gandini, si no se hubiera realizado el 8M "probablemente" hoy habrían menos casos activos

Consultado sobre el aumento exponencial de casos de coronavirus que se registró en las últimas semanas, Gandini dijo que estos se dan "en las casas, en los grupos de amigos, en las aglomeraciones, en las marchas como la del 8M o alguna otra".



El senador dijo que si no se hubiese concretado la marcha por el Día Internacional de la Mujer "probablemente" hoy el país tendría menos casos activos de COVID-19. Gandini sostuvo que el "pico" de casos "coincidió exactamente" 14 días después de la marcha.



De todos modos, recordó que la movilización "no fue convocada por las organizaciones" y que "hubo gente que fue sabiendo que no tenía que ir".



También consideró que "fue prudente" la decisión del Ministerio del Interior de no intervenir para no generar un "mal mayor".



Gandini remarcó que cree en "la libertad responsable de la gran mayoría de los uruguayos", pero aclaró: "También hay una parte que no usan la libertad responsable ni para ellos mismos".



El senador blanco explicó que "si no bajan los contagios" en los próximos días habrá "que tomar más medidas". "Mantener las que están y tomar más" siempre "regulando para mantener un equilibrio" con la economía.



Consultado sobre qué nuevas medidas podría tomar el gobierno, contestó: "Al primero que habría que preguntárselo es al Frente Amplio que viene diciendo siempre que hay que restringir más la movilidad".