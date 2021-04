"Pacha" Sánchez le respondió a Gandini y dijo que él "hace una política que genera hambre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez le respondió a su par nacionalista Jorge Gandini quien criticó la campaña de recolección de firmas para un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) diciendo que se hace política con el "hambre de la gente". "Es al revés: Gandini hace una política que genera hambre. Trata de atacar a aquellas personas y organizaciones que están poniendo solidaridad", expresó Sánchez.

La semana pasada Gandini manifestó que "no se puede hacer política con el hambre de la gente". El legislador criticó que en determinadas ollas populares "hay cartelitos y mesitas para firmar contra la LUC" y "banderas de la 1001 y del Frente Amplio".

Sánchez respondió anoche en el programa "Quién es quién" de Diamante FM. Dijo que no le consta que en las ollas populares hayan insignias referentes a la coalición de izquierda ni a la campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC y que "hay 100.000 pobres más por culpa de la falta de políticas públicas".



"Los pobres son de los recortes que se generaron en el presupuesto quinquenal", remarcó.

Asimismo, planteó: "Si el FA hubiera sido gobierno existiría una renta básica mínima de emergencia y hubiese evitado que crezca la pobreza como creció en Uruguay".

Sánchez volvió a insistir en que "el gobierno ha tomado medidas escasas y a destiempo" para combatir la pandemia del coronavirus.



En ese sentido, indicó que es "partidario" de "un confinamiento lo más estrictamente posible en la medida de que cada uno de nosotros nos cuidemos".



"A mi no me gustan las medidas prontas de seguridad. Antes de eso creo que hay un conjunto amplio de medidas que podemos tomar (...) Si uno frena determinadas actividades, la gente no va a salir", comentó.



"Me da mucha vergüenza cuando veo que en la estadística que presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Uruguay tenga menos corazón que Jair Bolsonaro (...) Bolsonaro puso más recursos que el Uruguay", añadió.

Por otra parte, consultado sobre la creación de la comisión de seguimiento de la pandemia que aprobó el Senado esta semana, expresó: "El Uruguay necesita un diálogo de mayor calidad (...) Uruguay está viviendo una pesadilla y necesita un mensaje sólido de todo el sistema político".



El senador afirmó que esta comisión servirá para la "construcción de la agenda, escuchar a todas las partes y encontrar soluciones de consenso".