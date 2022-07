"El Gobierno puso en riesgo el sistema público de vivienda": FA criticó lo ocurrido en la ANV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio expresó su “profunda preocupación por la situación generada en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) donde estuvieron a punto de prescribir miles de créditos por un monto de unos US$ 400 millones”. En un comunicado difundido este miércoles, la fuerza política apuntó contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y afirmó que “el Gobierno puso en riesgo el sistema público de vivienda”.

La polémica a la que refiere el texto se generó la semana pasada a raíz de un proyecto enviado en calidad de grave y urgente al Parlamento para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que vencían próximamente y podrían generar pérdidas millonarias al Estado si no se accionaba.



“Los partidos de la coalición de Gobierno no pudieron garantizar con sus votos la aprobación del proyecto por no estar sus legisladores presentes en sala, para lo cual fue imprescindible la lealtad institucional y el compromiso republicano del Frente Amplio”, indica el comunicado.

“Queda de manifiesto una vez más que la aprobación de la LUC erosionó la calidad legislativa y desencadenó una sucesión de errores que pudo ser, de no mediar la responsabilidad política del Frente Amplio, un golpe de muerte a la sustentabilidad financiera de la ANV”, sostiene el texto.



A su vez, expresa que “durante el proceso de aprobación de la LUC, el Frente Amplio manifestó estar de acuerdo con la modificación de los plazos, pero con un estudio de los impactos que dichas modificaciones pudieran tener en el sistema jurídico y por eso votó en contra de su tratamiento express en la LUC”. “Lo ocurrido en la ANV pone de manifiesto que dicho estudio era totalmente necesario”, añade.

“Una vez más quedan expuestas las dificultades del Gobierno para gestionar políticas públicas y los impactos negativos que esta forma de gobernar generan en la gente”, apunta.



“En un presente de política de vivienda a la deriva, sin ninguna certeza sobre la disponibilidad de recursos para atender la problemática de los asentamientos, ni la construcción de nuevas unidades, el Gobierno puso en riesgo el sistema público de vivienda”, manifiesta el texto.

“En este tema también se incumple lo prometido en campaña electoral. Las 50.000 viviendas prometidas fueron ‘una forma de decir’ y ‘asentamiento cero’ fue ‘una meta aspiracional’”, agrega.



“Los anuncios del gobierno son parte del problema y ninguna solución”, concluye el Frente Amplio.