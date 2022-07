Lacalle Pou tras cuestionamientos a la ANV: "Un tirón de orejas, no da para roja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Un tirón de orejas, no da para roja". De esta forma se refirió el presidente Luis Lacalle Pou a la polémica que se generó la semana pasada a raíz de un proyecto enviado en calidad de grave y urgente al Parlamento para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que vencían próximamente y podrían generar pérdidas millonarias al Estado si no se accionaba.

Por ese tema, los diputados del Frente Amplio pidieron la renuncia del presidente y el vicepresidente de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) —Klaus Mill von Metzen y Gustavo Borsari, respectivamente—, mientras que el diputado colorado Ope Pasquet consideró que ambos deben poner su cargo a disposición.

En el marco del desfile cívico-militar en conmemoración del 192.° aniversario de la Jura de la Constitución, Lacalle Pou fue consultado esta mañana si va a haber cambio de autoridades en la ANV por la situación que se generó la semana pasada, y respondió: "¿Por qué? Estuve escuchando, no entiendo por qué. Yo creo que se cometió un error, hay que aceptar los errores porque si no se aceptan es la primer forma de no poder corregirlos. ¿El error cuál fue? Un tema de tiempos. Se tendría que haber hecho antes".



En esa línea, el mandatario acotó: "¿Se hizo en tiempo y forma? Sí, se hizo, (pero) debió de haberse anticipado antes. Ese es el error".

"Como se decía cuando éramos chiquilines: tirón de orejas, no da para roja. Roja da si no hubieran presentado un proyecto, si no se pudiera haber arreglado, enmendado esta situación", aseguró Lacalle Pou.



Esta polémica derivó en una crítica desde el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, esposo de la ministra de Vivienda Irene Moreira, órbita bajo la cual funciona la ANV y también cartera involucrada en una eventual pérdida.



"Lo que se puede atribuir que por qué vino el proyecto ahora y no vino hace un mes", dijo el viernes Manini Ríos en entrevista con Radio Montecarlo, aunque luego consideró que "eso es discutible". Insistió que la redacción "vino en fecha y el Estado uruguayo no perdió ni va a perder un solo peso".



Además, apuntó al Frente Amplio por presentar esta crítica citando pérdidas económicas de administraciones pasadas. "Están haciendo una tormenta con cierta cola de paja, hablando de lo que se pudo haber perdido, pero no se perdió un solo peso. En cambio, sí cuando se perdieron centenares de millones de dólares no abrieron la boca", lanzó el líder cabildante.