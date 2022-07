Lacalle Pou sobre TLC: "Será con China y después será con otros países"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó este lunes el desfile cívico-militar en conmemoración del 192.° aniversario de la Jura de la Constitución. Durante el acto, el mandatario fue consultado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y las posibles tensiones dentro del Mercosur: "Tenemos que conseguir para generar prosperidad para nuestra gente. Será con China y después será con otros países".

Sobre cómo ha caído en los países del Mercosur esta decisión de ir hacia adelante por un TLC con China, el presidente dijo: "La pregunta no debería ser para mí, debería ser para otros países". Y aseguró que la comunicación está permanentemente activa: "Tengamos claro en la etapa que estamos. Primero, un estudio de factibilidad en conjunto que ha dado un resultado positivo. Esto habilita a empezar a negociar un TLC con China"; "Nadie se puede llamar a sorpresa con lo que Uruguay está tratando de hacer hace mucho tiempo e insisto que estamos convencidos que la historia reciente de algunas acciones de algún socio del mercosur, más la legalidad vigente nos habilita a hacerlo".



"Uruguay hace (ya) muchos gobiernos que está intentando establecer un acuerdo de este tipo. Segundo, estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur. Tercero, ya han habido algunas acciones de otros países que han tomado decisiones por fuera del consenso. Cuarto, el otro día en la conferencia lo decía y se los comento de vuelta: la idea es avanzar en conjunto, (porque) el Mercosur tiene mucho más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo, lo que no está dispuesto Uruguay y creo que todos los uruguayos somos contestes a quedarnos quietos. Nosotros tenemos que abrir el mercado, tenemos que conseguir laburo para nuestra gente", agregó el mandatario.



Además, sumó: "Nosotros le tenemos fe a los uruguayos que cuando salen al mundo les va bien. Tenemos que competir en igualdad de condiciones con otros países que también tienen esos mercados. Yo no le veo una situación tan tirante o dramática como se está anunciando".

Sobre la próxima cumbre del Mercosur, Lacalle Pou negó que vaya a ser tensa. "La gente hablando se entiende, y si no se entiende cada uno tiene sus posiciones. Pasa que estamos confundiendo posicionamientos con sentencias. Hay que ser firmes con las ideas y suaves con las personas. Uruguay va firme con su posición y su camino porque es para el bien de los uruguayos, y mi deber como presidente de la República es defender a los uruguayos", expresó y vio con anhelo la posibilidad de que el Mercosur quiera ir en bloque hacia un TLC: "Ojalá. La idea inicial es que sea todos juntos. Insisto, tiene mucho más potencia negociadora el Mercosur que Uruguay solo. Lo que pasa que si el Mercosur no pretende avanzar, Uruguay no se puede quedar congelado".



Además, negó que la cancelación de la reunión con el canciller argentino, Santiago Cafiero, tuviera algo que ver con este tema. "Lo que pasa ahí se está enredando un poco la piola. La reunión era por otra cosa, no era por un tema Mercosur, es por una agenda bilateral que estamos llevando básicamente con respecto al Río de la Plata, pero no era por eso".

TLC con Turquía

Sobre avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Turquía, el presidente de la República también se mostró optimista.



"Estamos avanzando con China, obviamente; con Turquía, ojalá en algún momento, aunque no soy muy optimista con la UE, ojalá. Eso sería una muy buena cosa, y también otros bloques. Nosotros tenemos la obligación de generar prosperidad para los uruguayos. Una manera de generar prosperidad que entendemos necesaria es abrir los mercados para nuestra gente y productos. En ese camino vamos a estar hasta el último día de gobierno", detalló.

El desfile

El desfile, que comenzó sobre las 10:30, se llevó adelante en la calle Juan Carlos Gómez, frente al Cabildo, en Ciudad Vieja (Montevideo). Junto al mandatario, en la primera fila del palco previsto para la ocasión, estuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Además, concurrieron varios ministros del gabinete y legisladores del oficialismo; el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado ,Julio María Sanguinetti; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, altos mandos militares, entre otras autoridades.



Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón y John Perez Brignani, este lunes de mañana en el desfile por el 192 aniversario de la Jura de la Constitución. Foto: Estefanía Leal

En la zona también estuvieron presentes manifestantes antivacunas, con pancartas. Según pudo confirmar El País, se hicieron presentes por la presencia del mandatario y altas autoridades de gobierno. En la zona se dispuso de un operativo con varios efectivos policiales.

Manifestantes antivacunas se hicieron presentes en el acto por el 192 aniversario de la Jura de la Constitución, en Ciudad Vieja. Foto: Estefanía Leal

Lacalle Pou se sacó selfies con simpatizantes que se acercaron al acto, en Ciudad Vieja. Foto: Estefanía Leal

Lacalle Pou saluda a unos de los jinetes que participó del acto, que no se realizaba desde 2006. Foto: Estefanía Leal