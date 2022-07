En línea con FA, Pasquet pide que presidente y vice de ANV pongan cargos a disposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet planteó este viernes en redes sociales que "los responsables" de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) "deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno" tras lo que consideró una falla en la actuación del organismo frente a la próxima prescripción de deudas que hubieran generado un "enorme daño económico" si no se hubiera votado de urgencia una prórroga.

Pasquet puntualizó, en diálogo con El País, que al señalar a los "responsables" de la ANV se refería al presidente de la agencia, Klaus Mill von Metzen, y su vicepresidente, Gustavo Borsari. De esta forma, la posición del presidente de la Cámara de Representantes, que aseguró es "personal" va en línea con lo que solicitaron días atrás los diputados del Frente Amplio.



"El pasado miércoles tuvimos que votar como grave y urgente un proyecto de ley que prorroga el plazo para ejecutar créditos que estaban a punto de prescribir, por efecto de las normas de la LUC que acortaron los plazos de prescripción", comenzó señalando Pasquet en su cuenta de Twitter.



Esto en referencia a una solicitud que llegó del Poder Ejecutivo esta semana que pedía extender a cuatro años el plazo que se había definido en dos años para que la ANV, el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, y el Banco Hipotecario (BHU) reinscribieran deudas que podían prescribir en estos días -la fecha en la que pasaría también fue objeto de discusión- por modificaciones introducidas en el Ley de Urgente Consideración (LUC). Allí se bajó de 20 años a 10 el tiempo de prescripción de una deuda.

"El apremio no lo generó la LUC, que dio dos años de plazo a los acreedores para que defendieran sus créditos, sino la omisión de los que debieron actuar y no lo hicieron. La ANV no sólo no actuó: tampoco advirtió a tiempo al Parlamento que necesitaba una prórroga", lanzó esta mañana.



De esta forma, lamentó, "hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político". Al mismo tiempo, valoró que este episodio "fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada". Por este motivo, es que manifestó que "los responsables deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno" por entender que "es lo que corresponde".



Los legisladores opositores señalaron que se llegó a esta situación porque en la ANV no se tomó en cuenta un informe del área jurídica que alertaba sobre los efectos del articulado de la LUC.