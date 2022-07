El Frente Amplio pide las renuncias del presidente y del vice de la ANV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los diputados del Frente Amplio pidieron la renuncia del presidente de la Agencia Nacional de Vivienda Klaus Mill von Metzen y el vicepresidente Luis Borsari. La solicitud llegó después de que el Poder Ejecutivo pidiera extender a cuatro años el plazo que se había definido en dos años para que la ANV, el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, y el Banco Hipotecario (BHU) reinscribieran deudas que podían prescribir en estos días -la fecha en la que pasaría también fue objeto de discusión- por modificaciones introducidas en el Ley de Urgente Consideración (LUC).

¿Cuál es el cambio que generó la polémica? La LUC bajó de 20 años a 10 el tiempo de prescripción de una deuda. Y, en esa ley, se dio un tiempo de dos años para que la ANV, el MVOT y el BHU reinscribieran las deudas que estaban en los últimos 10 años. Eso no se llegó a completar, por lo que el Poder Ejecutivo pidió más tiempo para hacer esos trámites. De lo contrario, varios deudores quedarían libres y el Estado perdería millones de dólares.



Los legisladores del Frente Amplio alegan que se llegó a esta situación porque en la ANV no se tomó en cuenta un informe del área jurídica que alertaba sobre los efectos del articulado de la LUC. Allí, según la diputada Cecilia Cairo, se decía que estaban en “peligro” los fondos del Estado por el cambio en los tiempos de prescripción. En ese sentido, reclamaron que las autoridades Mill von Metzen y Borsari “den un paso al costado”.



“Si realmente forman parte de una coalición y creen que lo más importante es la gente”, deberían dimitir “para tener un gobierno que, cuando nos hable, podamos confiar”, comentó en conferencia de prensa ayer de noche, y añadió: “Mintieron en el Senado al decir que no conocían el expediente. Tenemos pruebas de sobra en las actas de directorio”.



Más temprano, Borsari negó que ese documento donde se advierte sobre las consecuencias llegara el directorio. El presidente de la ANV, en tanto, indicó que averiguarán “quién o quiénes y por qué solicitaron el archivo del expediente”, por lo que se va a “solicitar una investigación administrativa”.

Por su parte, el diputado frentista Gustavo Olmos indicó que el proyecto intenta “arreglar un zafarrancho que ha hecho el Poder Ejecutivo y especialmente la ANV, no tomando medidas durante dos años para evitar la pérdida de US$ 400 millones en créditos hipotecarios, a pesar de las reiteradas manifestaciones y advertencias hechas por la representante del Frente Amplio en el directorio”.



Al final de la sesión de Diputados de ayer hubo un cruce entre legisladores frentistas y el colorado Gustavo Zubía.



Bettiana Díaz dijo que se habla del “palo en la rueda” y de “no dejar gobernar” pero afirmó: “Los dejás gobernar y no gobiernan”. En esa línea, agregó: “El Frente Amplio podría haber dicho ‘yo no voto esta urgencia’, ¡y que este muerto le caiga a los incompetentes que se pasaron dos años sin tomar una sola acción para que esto no le reviente en la cara al gobierno y al Parlamento!”.



Y añadió: “¡No aguantamos una vez más que se nos hable de ‘palo en la rueda’! Acá lo que está pasando es desidia y poco apego, desconocimiento de la gestión de lo público, e incompetencia”.



El siguiente en hablar fue Zubía. El colorado comentó: “Hay un gol y se grita. Y está perfecto que se grite. Pero los decibeles del grito del gol, de repente, tendrían que ser más tenues porque en el pasado los contrarios también han celebrado goles”.



“Hoy, lo primero a decir es reconocer un error cometido en la LUC. Sí, reconocer el error de no haber tenido un pronóstico de un efecto dominó y que efectivamente sucedió. Pero de reconocer un error referido a uno de los artículos de los 470”, parecería que “da para gritar el gol pero no para exagerar la serenata. Capaz que hay que hacer un poquito de memoria”.



Quien le respondió fue el diputado frenteamplista Mariano Tucci. “¿Alguien en esta sala puede pensar que se pueden celebrar dos articulitos de la LUC que valen US$ 450 millones? ¿Eso es un pequeño error? Nosotros no estamos celebrando. Lo que estamos haciendo es demostrar, no al Partido Nacional, al Partido Colorado ni al Partido Independiente, sino que al país, que nuestro espíritu republicano está intacto”, sostuvo.

Y añadió que “cuando los delegados del oficialismo no estaban en sala” el Frente Amplio “estaba en pleno dando los votos para que el gobierno nacional pueda corregir el desastre que hizo”.



A continuación, aclaró que no festejan “goles”. “No estamos plácidamente discurriendo sobre cuestiones de la vida nacional y el desarrollo futuro. Estamos hablando de una metida de pata hasta el cuadril de jerarcas del gobierno nacional que, si tuvieran un chiquitito de vergüenza, no tendrían que esperar a que la oposición les pida la renuncia y se tendrían que ir solitos”, expresó.



Por su parte, Díaz también le respondió que no se trata de un “error de redacción de la LUC”, sino de una “incapacidad de aplicación” y un “error de gestión”.



“Voy a dejar de contestar alusiones y aclaraciones porque claramente hay una orden de quedar calladitos y no tiene sentido seguir en esta discusión”, concluyó la legisladora del MPP.