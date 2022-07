"¡Estoy a un segundo de levantar la sesión!": fuerte debate por proyecto de ley en el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles de tarde se desarrolló un cruce entre senadores del oficialismo y oposición en torno a la consideración grave y urgente de un proyecto de ley remitido ayer por el Poder Ejecutivo que pide prorrogar 48 meses el plazo de prescripción para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que está previsto en la Ley de Urgente Consideración.

Artículo 467 de la ley 19.889 (Disposición transitoria).- Las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea obligatoria se determinarán conforme a las disposiciones de esta.



Sin embargo, las prescripciones en curso que, por efecto de las reducciones de plazo establecidas por esta ley, se hubieren consumado o se consumaren antes del plazo de dos años a partir de la fecha indicada en el inciso anterior, se consumarán recién al finalizar dicho lapso.

La presentación en sala fue realizada por el senador nacionalista Carlos Camy. El Frente Amplio dijo que quería acompañar el texto, pero que necesitaba "certezas" y la senadora Liliam Kechichián solicitó la convocatoria de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, para que informe sobre el tema.



Tras la presentación del proyecto por parte de Camy, el senador frenteamplista Mario Bergara pidió que se aclare un punto que será "factor condicionante del posicionamiento" de su partido: "Cuál es la fecha en que vencen los dos años previstos por la LUC para las prescripciones".

A su turno, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que era "legítima" la duda que planteó la oposición y subrayó que "así no se legisla". El Poder Ejecutivo "se equivoca al enviar de esta manera estos proyectos de ley de esta forma", subrayó.



Por este motivo, Penadés propuso que el Senado vote el proyecto para que sea remitido a la cámara baja (que lo tratará, en principio, esta tarde) y en ese interín que sea convocada la ministra de Vivienda a explicar el tema "a la Comisión o s los senadores que tengan interés".

En el caso de que "hubiera una duda", la Cámara de Diputados "modificaría" el proyecto, el cual volvería al Senado para su aprobación. Esto lo planteó bajo el entendido de que para el Senado va a ser "mucho más fácil volverse a reunir en caso de que fuese necesario así hacerlo", dijo Penadés.

Camy volvió a tomar la palabra y dijo que acompañaría lo que deje "más tranquilo al Senado", pero apuntó: "El Poder Ejecutivo no tiene que explicarle nada al Poder Legislativo de cómo sancionar una ley". En ese momento comenzaron las diferencias en la sala y cuando la vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi, se disponía a mencionar quiénes estaban anotados para hablar, comenzó a recibir con insistencia y a viva voz otros pedidos de uso de la palabra.



"A ver, les voy a solicitar calma y ecuanimidad, que muchas veces se reclama", dijo Bianchi, y trató de calmar los ánimos. Las voces de los legisladores se sumaban en la cámara y la legisladora intentaba encauzarla, pero no lo lograba. "Por favor, me hablan todos alrededor, ¡así no se puede trabajar!", remarcó.

Previo a ir a un cuarto intermedio solicitado por la senadora Liliam Kechichián, Bianchi enfatizó en la necesidad de ordenar la sesión y enfatizó: "¡Estoy a un segundo de levantar la sesión!".