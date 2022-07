Cruce entre FA y Cabildo en Diputados: “Agarraban gente saludable y la mataban”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes en la Cámara de Diputados se discutió la modificación de la ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle. En defensa de que la actual ley sea modificada, el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, expresó que "las cátedras destacan un abordaje integral más allá de intervenciones puntuales". Tras su intervención tomó la palabra el diputado Gustavo Olmos, quien detalló que con la ley vigente "el ministro Lema ha podido hacer con el marco legal que tiene lo necesario para asistir a la gente en situación de calle". Luego, agregó: "Además, es inadmisible que esto nos lo diga un diputado de un partido que tiene entre sus dirigentes a más de cuatro que no solo agarraban gente en situación de calle y dejaban que se murieran, agarraban gente perfectamente saludable y la mataban".

El presidente de la Cámara permitió a Lust responder en alusión. "Cuando el diputado Olmos hablaba de nuestro partido pensé que se iba a referir al de él. Porque que yo sepa el FA tiene en sus filas gente que viene del partido comunista, que es la organización política más criminal del siglo XX", disparó.



"También tiene gente del MPP o del MLN, que que yo sepa nació como una organización guerrillera, urbana, porque como les dijo el Che, Guevara, ‘en Uruguay no hay lugar para una guerrilla rural’, se ve que no lo escucharon, más que para hacer tatuceras y enterrar gente viva en el campo. Asaltar bancos, poner bombas, hacer atentados, matar gente inocente. Que yo sepa eso hizo el MLN derrotado por la democracia", agregó, ante el acalorado reclamo de la bancada frenteamplista solicitando que se detuviera la exposición.



Luego, Lust enfatizó que rechaza "tanto como el diputado Olmos" a "los sujetos que después dieron el golpe de Estado. "Le voy a pedir que me nombre a los dirigente de CA que paraban a la gente para asesinar porque ya mismo de acá me voy a hablar con ellos. Que me de nombre y apellido: ¿quiénes son los dirigente de CA que detenían gente y la asesinaban?", sentenció.

Al volver a tomar la palabra, el diputado Olmos citó un artículo del 13 de enero de este año de El País, donde se citaba una nota de Búsqueda que recuperaba un audio de 2020 en el que Lust expresó que "la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores".



Para cerrar la discusión, Lust respondió: "Cuando solicité que me dieran el nombre de los dirigentes, el diputado me dijo ‘son los 135 que metió Montaño en ASSE’. Todos tienen menos de 50. O sea que si pararon a alguien en la calle para asesinar fue un delito común, no en la época de la Dictadura".

Finalmente, la modificación de la ley para asistencia obligatoria a personas en situación de calle fue aprobada y pasa para ser dicutida en el Senado.