"La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores", dijo Lust en reunión de 2020

El diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust aseguró durante una reunión que tuvo lugar en el Parlamento a mediados de agosto de 2020, que "la mitad" de los integrantes de su partido "fueron torturadores", según un audio difundido este jueves por el semanario Búsqueda.

"La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar? Yo no me como la pastilla", expresó Lust.



La reunión en la que habló se realizó entre el diputado y algunos de los colaboradores que trabajaron junto a él en las elecciones parlamentarias, entre los que se encontraba Adrián Puppo, integrante de la lista 84.



En 2020 Puppo fue acusado por violencia de género, lo que llevó a que fuera apartado de Cabildo Abierto por su tribunal de disciplina y a que se le prohibiera actuar en instancias oficiales. Las palabras de Lust en el audio cuestionaban la decisión tomada por el partido.



"¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo, ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el (partido) de la oportunidad de la gente, (pensamos) que a la gente hay que darle una oportunidad", indicó el diputado, según la transcripción realizada por Búsqueda.



"La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?", dijo, en el momento en que Puppo aseguró: "No le pegué una piña".



Frente a esta aclaración, Lust respondió: "Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron (por la suspensión del partido) de garrón. ¡Sos un nabo!", expresó.

El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hizo referencia a través de su cuenta de Twitter a la información difundida por el semanario. "Se publica como noticia algo viejo. Habiendo recorrido el país no constate ningún torturador en Cabildo ni quien legitime la violencia doméstica", expresó.



"Seguro no es una conversación en serio, sino Lust hubiera renunciado al partido o habría hecho la denuncia pertinente", indicó el también senador cabildante.