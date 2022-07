"Están haciendo una tormenta con cierta cola de paja", lanzó Manini tras críticas a la ANV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Están haciendo una tormenta con cierta cola de paja". De esta forma, consideró este viernes el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, los cuestionamientos desde la oposición sobre la gestión de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) respecto a la prescripción de deudas que vencía en pocos días si no se tomaba una definición urgente desde el Parlamento.

Diputados del Frente Amplio pidieron días atrás la renuncia del presidente y vicepresidente de la agencia - Klaus Mill von Metzen y Gustavo Borsari respectivamente-, mientras que el diputado colorado Ope Pasquet planteó hoy más temprano que ambos jerarcas deben poner su cargo a disposición porque "fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada".

"Nos sorprende un poco el escándalo que se ha querido hacer entorno a en torno a esto", comenzó destacando esta mañana en entrevista con Radio Montecarlo Manini Ríos, esposo de la ministra de Vivienda Irene Moreira, órbita bajo la cual funciona la ANV y también cartera involucrada en una potencial pérdida.



"Acá se está armando una especie de circo para buscar algún rédito", enfatizó el cabildante. Marcó como autocrítica que "lo que se puede atribuir que por qué vino el proyecto ahora y no vino hace un mes", aunque luego consideró que "eso es discutible". Insistió que la redacción "vino en fecha y el Estado uruguayo no perdió ni va a perder un solo peso".



"Lo cierto es que se remitió al Parlamento un proyecto, sí con carácter de grave y urgente, con poco tiempo de análisis pero a tiempo y no se le generó un solo peso de pérdida al Estado porque fue perfectamente a tiempo", remarcó en esa línea el cabildante.



Además, apuntó contra el Poder Judicial por la situación que se generó. "Hubo un retraso en las notificaciones, en buena parte debido a la situación del Poder Judicial que actuó a media máquina durante la pandemia y que no permitió llegar en tiempo y forma con las notificaciones dentro del plazo de los dos años que estipulaba la LUC", indicó en referencia a lo que se votó en el Parlamento.



El Poder Ejecutivo remitió esta semana un proyecto que pedía extender a cuatro años el plazo que se había definido en dos años para que la ANV, el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, y el Banco Hipotecario (BHU) reinscribieran deudas que podían prescribir en estos días -la fecha en la que pasaría también fue objeto de discusión- por modificaciones introducidas en el Ley de Urgente Consideración (LUC). En la redacción se bajó de 20 años a 10 el tiempo de prescripción de una deuda.



"Están haciendo una tormenta con cierta cola de paja, hablando de lo que se pudo haber perdido, pero no se perdió un solo peso. En cambio, sí cuando se perdieron centenares de millones de dólares no abrieron la boca", subrayó Manini Ríos.



"Me llama la atención que se rasguen las vestiduras los que no dijeron nada cuando sí se perdieron decenas o centenares de millones de dólares en aventuras económicas increíbles que todos presenciamos en el período anterior", lanzó en referencia al Frente Amplio.



"Los que no dijeron nada con el tema de Gas Sayago, Antel Arena, Pluna, de Ancap, etcétera, ahora se rasgan las vestiduras porque casi se pasa el plazo. No se pasó el plazo, se cumplió antes con la prórroga necesaria y bueno, indudablemente hubiera sido deseable que ya se hubieran hecho las comunicaciones. Hubo razones de fuerza mayor, razones varias, entre ellas el enlentecimiento de la marcha del Poder Judicial durante estos últimos dos años", insistió el líder cabildante.



Consultado sobre si no hubo un error desde el organismo, Manini Ríos retrucó: "Hubo varios factores, pero uno de ellos claramente fue las demoras a nivel judicial en las comunicaciones. Son centenares y centenares de notificaciones judiciales que no se pudieron hacer con normalidad".