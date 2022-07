ANV cesó en mayo a jerarca que archivó informe sobre posibles pérdidas por deudas 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ahora exgerente general de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Gustavo Fernández, fue cesado a principio de mayo, según informó a El País Klauss Mill von Metzen, presidente del organismo. Esta resolución, afirmó, no se vinculó a la polémica desatada por el archivo en 2021 de un informe que advertía de posibles pérdidas millonarias por la cartera de deudas hipotecarias que estaba a punto de vencer.

"Fue por distintas situaciones, pero no específicamente por este asunto", dijo el jerarca de la ANV, y no quiso detallar cuáles fueron esas situaciones, pero puntualizó que "hacen a la efectividad del trabajo y el relacionamiento".

El cese de Fernández fue informado este martes por Telemundo (Canal 12), donde von Metzen informó que a fin de mayo la ANV supo sobre la situación respecto a las deudas hipotecarias que estaban por prescribir y que en ese momento se comunicó a los ministerios de Economía y Vivienda. Sin embargo, indicó que el monto de US$ 400 millones al que podían ascender las pérdidas si no se tomaba acción, fue conocido en junio.



La semana pasada, el Parlamento votó una ley, con tratamiento de grave y urgente, que determinó una prórroga de dos años para estas deudas que estaban por vencer.



Consultado sobre los dichos del presidente, Luis Lacalle Pou, que dijo que este hecho ameritaba "un tirón de orejas, pero no da para roja", el presidente de la ANV señaló: "Da para un tirón de orejas, esto lo tendríamos que haber detectado antes para no traerlo al Parlamento a último momento, analizarlo mejor y llegar a una solución. Capaz que llegábamos a la misma, pero sin el apuro".



Por otra parte, en nota con el periodista Leo Sarro, afirmó que "se llegó a último momento con algo" y consideró que la solución "fue muy buena". "Nos da un poco más de aire, pero sabemos que de aquí en más hay que trabajar muy fuertemente", agregó.

Von Metzen se preguntó además por qué llegó la ANV a esta situación. "¿Por qué llegamos en los 15 años a 2.500 créditos involucrados? Es porque antes no hubo gestión. Hubo más de 10 años sin gestión de los créditos, si no, no se hubiera llegado a este número", aseguró.