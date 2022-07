FA insiste que el Ejecutivo tendría que tener “acciones más contundentes” con la ANV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró ayer que el Poder Ejecutivo tendría que tener “acciones más contundentes” contra el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) Klaus Mill von Metzen y su vicepresidente, Gustavo Borsari.

“¿Por qué esto termina en un ‘tirón de orejas’ y no en decisiones más fuertes? No lo sabemos”, se preguntó.



Pereira se refería a la respuesta que dio el mandatario Luis Lacalle Pou el lunes cuando se le consultó sobre si tomaría medidas con las autoridades de la ANV. La polémica que se generó tras el envío de un proyecto en calidad de grave y urgente al Parlamento para prorrogar el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que vencían en el corto plazo y podían traer consecuencias económicas millonarias.



Por su parte, Pereira aseguró: “Con un error de este volumen, en el Frente Amplio (las autoridades) no seguían en la agencia. Y también hay una ministra...”, comentó en referencia a Irene Moreira, que encabeza el MVOT.

También afirmó que habrá un pedido de informes de los parlamentarios del Frente Amplio y, además, que se tomarán “acciones políticas, todas las que sean necesarias”. Insistió en que en “este y otros temas lo que fracasa no es una política sino que un modelo”.



Consultado sobre si el presidente minimizó el tema, respondió: “US$ 400 millones (de pérdida) para el Estado uruguayo no es poco dinero. Haber desaprovechado esos dos años para tener acciones políticas, haber tenido un informe jurídico arriba de la mesa y haberlo archivado parece que son razones suficiente, por lo menos, para alarmarse”. “No es un tirón de orejas ni un error administrativo. Es que fueron advertidos por la jurídica de un organismo para que se tomaran medidas para evitar pérdidas de la administración y no se tomaron”, agregó.

Coalición

Otro de los que pidió la renuncia de las autoridades fue el diputado Ope Pasquet. Después de que Lacalle Pou pusiera paños fríos sobre el asunto el lunes, el colorado dijo a El País que él expresó su opinión, la cual mantiene, pero la decisión es del mandatario y la acepta. En ese sentido, aseguró que para él “el episodio está concluido”.



Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, indicó que la frase de Lacalle Pou del “tirón de oreja” “es, de alguna manera, señalar un reconocimiento expreso de que hubo una omisión, un error”.



Asimismo, el legislador recordó que la “ley aprobada viene a salvaguardar los intereses del Estado y, en particular de este caso, de la ANV”.