Votan extender prescripción de deudas hipotecarias; FA critica "omisión" de la ANV

La Cámara de Senadores votó este miércoles, con carácter de grave y urgente, un proyecto de ley enviado este martes por el Poder Ejecutivo, que pide prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El texto, que tuvo un intenso debate en sala, fue aprobado por unanimidad y pasó luego a ser tratado en Diputados. En un cuarto intermedio de la sesión, un grupo de representantes frenteamplistas expresaron sus críticas.

"Estamos tratando un proyecto de ley urgente que vino del Poder Ejecutivo, intentando arreglar un zafarrancho que ha hecho el Poder Ejecutivo y especialmente la Agencia Nacional de Vivienda, no tomando medidas durante dos años para evitar la pérdida de US$ 400 millones en créditos hipotecarios, a pesar de las reiteradas manifestaciones y advertencias hechas por la representante del Frente Amplio en el Directorio", dijo el diputado Gustavo Olmos.



"Han sido absolutamente omisos, irresponsables e incompetentes en la gestión pública", agregó y por eso planteó que tanto el presidente de la ANV, Klaus Mill von Metzen, como el vicepresidente, el nacionalista Gustavo Borsari, deben renunciar a sus cargos.



En la conferencia, los legisladores frenteamplistas indicaron que el plazo para la prescripción de estas deudas vence el 24 de julio y que el FA dio sus votos porque entienden "importante preservar las arcas del Estado". Afirmaron que, si no se prorroga la prescripción de esas deudas, el Estado tendría una pérdida millonaria.

Critican, además, que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) se dieron dos años de plazo para que las instituciones (ANV, BHU o Ministerio de Vivienda) accionaran para cobrar esas deudas. "Esa acción, que tenían que realizar, es la que no hicieron en la Agencia Nacional de Vivienda, y tampoco en el Ministerio de Vivienda", dijo Olmos.