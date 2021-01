Gobierno prevé vacunar 1,5 millones de personas contra el COVID-19 en siete meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno anunció ayer en el Parlamento un plan de vacunación contra el coronavirus en tres etapas. En cuatro meses se prevé vacunar a 600.000 personas, en una segunda fase a 900.000 en un plazo de 32 semanas, y se culminaría con la inmunización de 1.336.000 personas.

En una reunión de siete horas en la Comisión de Salud del Senado, a la que comparecieron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se informó del plan de inmunización del gobierno, que aún no tiene fecha para ser iniciado porque se está en negociación reservada con los laboratorios.

Según supo El País, desde el MSP se informó que en una primera etapa se vacunará a una conjunto de la población de 600.000 personas en 16 semanas. Se abarcará a personal de salud, servicios esenciales (como el transporte), y a mayores de 65 años.



A su vez, dentro del grupo se incluirá a la población de diferente forma: primero se priorizará al personal de salud de riesgo, luego a los mayores de 75 años, y en una última instancia a los de entre 66 y 75 años.

A partir de la semana 14 (es decir, antes de que se termine de inmunizar a la primera tanda) se comenzará con la segunda fase que llegará a 900.000 personas, entre las que estarán docentes, otros servicios esenciales y población entre 45 y 65 años. Al cabo de siete meses se habrá vacunado a 1,5 millón de personas, las más expuestas al virus o las de mayor riesgo.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Foto: AFP

La última etapa implicará llegar a inmunizar a 1.350.000 personas, de un universo de entre 15 y 45 años. La vacuna, al no ser obligatoria, implica un plan de máxima. Esto significa que no necesariamente será esa la cantidad exacta de personas que se terminen vacunando.



Los plazos también son estimativos, ya que depende de los tiempos que hay esperar entre la primera dosis y la segunda. Ayer, las autoridades dieron a entender que no se apostará a vacunas de una sola dosis porque son de menor efectividad.

Si se cumple con este plan se vacunarán 2.836.000 personas en total, según informó el propio Salinas en conferencia de prensa. “En el escenario 3, en el escenario de máxima, se considera una población objetivo de 2.836.000 personas. El tema con los laboratorios es que no se puede hablar cantidades, números, ni tipo de tecnología que se esté considerando”, explicó.

De hecho, buena parte de la sesión se declaró reservada, por lo que se retiraron los taquígrafos y no figurará en actas lo informado acerca de la negociación con 13 laboratorios, dentro de los cuales hay cinco que reúnen las mejores condiciones a juicio del gobierno. Delgado dijo que se maneja todo en reserva por “acuerdos de confidencialidad”.

En ningún momento el gobierno dio fechas para iniciar la vacunación contra el COVID-19, lo que implicó que desde el Frente Amplio se criticara la falta de certezas.

“Uruguay tiene una historia muy rica de vacunación y de confianza en la población, y la vacuna del coronavirus no va a ser la excepción. Este gobierno va a priorizar cuidar a la gente. Acá no estamos hablando de la barata ni de la rápida, estamos hablando de la segura y por esto no es una decisión del gobierno sino de un grupo científico”, aseguró Delgado en conferencia de prensa.

En la misma línea, Salinas insistió en que hay un “plan de vacunación” y “planes alternativos generados para temas logísticos”. “Estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto y si no podemos decir más en este momento es porque tenemos limitaciones de orden legal”, precisó.



Durante la reunión se presentó un ranking de 13 vacunas. El MSP y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que participó de forma virtual, detallaron el puntaje para cada una de las dosis que están en fase tres, es decir prueba clínica en humanos.

En el Frente Amplio quedó otra imagen. “Hoy nos enteramos de que hay un plan de vacunación. Ese plan de vacunación no tiene una fecha de inicio ni se habla de laboratorio. Entendemos que no es un plan de vacunación aún”, advirtió la senadora del Movimiento de Participación Popular, Sandra Lazo.



Por su parte, el senador socialista y exministro de Salud, Daniel Olesker, habló de “improvisación” y “retraso” de parte del gobierno a la hora de definir la compra de las vacunas, ante lo cual considera era un previsible aumento de casos.

Conejillo de Indias.

Desde la coalición, el senador Gustavo Penadés defendió al gobierno, al indicar que “Uruguay no se demoró” y solo está “tratando de negociar en las mejores condiciones posibles”.



“Hay países que han permitido la utilización de sus ciudadanos con el objetivo de tener esas vacunas en tiempo récord, podríamos decir como conejillo de indias. Esa no es la decisión de Uruguay”, concluyó Penadés en la conferencia de prensa.

“Se gasto un solo punto del PBI”, aseguró el FA “Hay una visión sanitaria que no refleja la realidad”, dijo el senador socialista Daniel Olesker, respecto al manejo que hace el gobierno de la pandemia. Con esto se refirió principalmente a lo que entiende como falta de respuestas económicas que permitan “reducir la movilidad” y así contener el avance del coronavirus.



“Hemos notado una disposición a no gastar dinero para hacer frente a la pandemia. Desde que empezó esto se gastaron 500 millones de dólares, un punto del PBI”, concluyó Olesker.