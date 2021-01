"Aún no es un plan de vacunación", dijo FA tras comparecencia de Salinas en comisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores frenteamplistas Daniel Olesker y Sandra Lazo realizaron una conferencia de prensa luego de que el ministro de Salud, Daniel Salinas, compareciera en la Comisión de Salud del Senado este martes.

Sobre la vacunación, Lazo señaló que el plan de vacunación "no tiene una fecha de inicio" y que tampoco "se habla de un laboratorio". Por lo tanto, entienden "que aún no es un plan de vacunación".



Luego, Olesker habló sobre la negociación de las vacunas: "Sabemos que estamos enfrentando un mercado oligopólico muy poderoso donde se cruzan intereses muy importantes".



Por otra parte, sobre la voluntad del CASMU de adquirir vacunas opinó que es un “síntoma de retraso de la política pública”. A su vez, aclaró que creen que el Ministerio de Salud Pública es quien debe negociar y definir.



Olesker también habló sobre la gestión de la pandemia. El senador aseguró que "hubo una política sanitaria de imprevisión y de retardo en tomar nuevas decisiones", y agregó que, además, "en un marco de aumento y de crecimiento de los casos se redujo la capacidad de testeo".



"Nos parece que esto es inadecuado. Las explicaciones no fueron convincentes. Se dijo que era porque había llegado mucha gente del interior y que era porque había un problema tecnológico. Lo cierto es que redujeron los testeos", agregó.

Además, Olesker indicó que "era claro que iba a haber un giro en la situación" sanitaria y que, por lo tanto, "debió preverse medidas sanitarias para hacer frente a esto".



"Quedamos con la sensación en la reunión de que hay una visión sanitaria que no refleja la realidad que está pasando el país en materia COVID", añadió el senador.



Asimismo, expresó que cuando el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) dice cosas que "al gobierno le viene bien, las toma". Sin embargo, cuando no es así, "las oculta".