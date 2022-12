El gobierno espera decisión de colorados sobre la vicecanciller Carolina Ache

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La pelota está en la cancha del Partido Colorado". Esa es una frase que se repite por estas horas dentro del oficialismo -sobre todo entre legisladores del Partido Nacional-, que tiene actualmente como uno de los principales temas de análisis la actuación de la vicecanciller Carolina Ache -si es que la hubo- en la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset en noviembre de 2021 -acto que terminaría siendo providencial para el delincuente, que usó el documento como argumento para lograr la liberación de una cárcel en Emiratos Árabes Unidos.

El tema se instaló en la agenda nuevamente -ya había sido discutido en agosto de este año cuando el Frente Amplio (FA) interpeló a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores)- porque se conoció una conversación que Ache mantuvo en noviembre de 2021 con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en la que este le advertía que Marset era un delincuente “muy peligroso y pesado”. Maciel había contactado a su colega para pedirle detalles de la situación del narcotraficante, que justo había sido detenido hacía pocos días en Dubái por tener documentación paraguaya falsa, y la jerarca se comprometió entonces a averiguar.



A esto se le suma una entrevista de este martes que Ache concedió a El País, en la que en resumidas cuentas negó -como lo había hecho en otras oportunidades- toda participación en este proceso, pese al chat con Maciel divulgado por La Diaria, y pese a haberse reunido con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, a fines de noviembre del año pasado.



Tanto el chat como las declaraciones dadas en la entrevista generaron malestar en filas del Partido Colorado, especialmente entre los dirigentes del sector Ciudadanos, que ya anunciaron que citaron de “urgencia” a la jerarca para la reunión de bancada de este grupo que tendrá lugar mañana.

“Estamos analizando cada declaración y los tiempos de cada hecho en que ella participó”, señaló en ese sentido una fuente colorada. Otro dirigente de esta colectividad reconoció que puesto que las respuestas otorgadas por Ache en las últimas horas dejaron que desear para varios colorados se esperan ahora “los descargos” formales de la jerarca en la reunión de bancada. Y que esa instancia será clave para “tomar una decisión” sobre si mantener o no el respaldo político a la vicecanciller.



En Presidencia, mientras tanto, prima el convencimiento de que el gobierno actuó en todo este tema ajustado a Derecho -así se ha defendido el caso desde el primer minuto-, por lo que, en consecuencia, pedirle la renuncia a la número dos de la Cancillería sería desterrar esa línea argumental.



“Por ahora no está planteado”, fue la respuesta que dio ayer el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado por los medios acerca de si planificaba cambios en la conducción de la Cancillería.

Allí también -en una visita que hizo a Colonia Valdense- el primer mandatario quiso hacer “cuatro o cinco puntualizaciones” que consideraba “muy importantes”. Entre ellas, aseguró que entendía que “no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento”, como viene afirmando la oposición, y que “ninguno” de los chats entre Ache y Maciel tenían que ver “con el otorgamiento del pasaporte”. Porque lo que solicitó Maciel era conocer “información que se requería por parte de la Policía”. “Y si la oposición actúa honestamente -continuó- sabe que estamos haciendo lo que lamentablemente la ley y los decretos designan”.



De cualquier manera, en el gobierno se está a la espera de lo que decida el Partido Colorado, pues en el oficialismo también se entiende que a Ache “le faltó carpeta” en toda esta situación, además de que hasta el momento “no ha explicado bien” su verdadera participación en el proceso.



El senador nacionalista Jorge Gandini, por ejemplo, dijo a Canal 5 Noticias que en todo este episodio “cada uno tiene que hacerse responsable”, y deslizó su disconformidad con el hecho de no haber conocido en agosto -durante la interpelación a Bustillo y Heber- el contenido de la conversación entre Ache y el segundo al mando en el Ministerio del Interior. “A mí me dieron una información, como se la dieron al FA, y en esa información no estaba esto”, señaló al respecto.



Algo similar afirmó el también senador blanco Gustavo Penadés, ayer ante la consulta de la prensa: “Seguimos sumando situaciones que lamentablemente terminan por no aclarar esta situación”.



Por eso es que en definitiva -en parte porque a juzgar por la investigación administrativa de Cancillería Ache no cometió irregularidad alguna- se espera por los pasos que den los colorados.



“Son ellos los que tienen que enviar una señal acerca de si la respaldan o no”, concluyeron desde el oficialismo.

Sebastián Marset.

Frente Amplio habla de “bochorno” y pide “explicaciones” al gobierno

El Frente Amplio salió prácticamente en bloque ayer a reclamar consecuencias políticas concretas al gobierno de Luis Lacalle Pou por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset.



Uno de los primeros en cuestionar al oficialismo fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, para quien a raíz de las últimas revelaciones “queda demostrado” que se acudió al Parlamento “en una interpelación (y) se mintió” cuando se abordó el tema en agosto de este año.



Sánchez agregó en esa línea que las autoridades de Cancillería e Interior “estaban al tanto de que Marset era un narcotraficante muy pesado que estaba buscando desesperadamente salir de la cárcel con un pasaporte uruguayo” y que la entrega del documento uruguayo funcionó como un “salvoconducto” que benefició “a uno de los narcotraficantes más importantes para que saliera y se fugara”. “El daño que se le está ocasionando a Uruguay en el mundo es brutal, y acá hay responsabilidades políticas. Yo siento un gobierno totalmente ausente -continuó-, que iba a ocupar el centro del ring y hoy es un boxeador mareado”.

MIRA TAMBIÉN Pereira afirma que Heber y Bustillo deberían renunciar tras casos Astesiano y Marset

Tal como había anunciado el senador frenteamplista Mario Bergara, que llevó adelante la interpelación meses atrás, Sánchez reconoció que la coalición de izquierda está analizando las medidas parlamentarias a tomar en estos días. “Tendrá que venir algún ministro a dar explicaciones de este bochorno. Tendría que venir algún ministro a pedirle disculpas, no solo al Parlamento, al pueblo uruguayo”, subrayó.



Sin embargo, consultado sobre si cree que una eventual salida de la vicecanciller, Carolina Ache, enmendaría la situación, respondió: “No se trata de andar cambiando figuritas. Aquí parece ser que algunos actores del gobierno entienden tratar de cargar las tintas en la vicecanciller”.



En la tarde, y luego de que la Mesa Política del FA se reuniera y analizara toda la situación en la Huella de Seregni, Bergara y el presidente de los frenteamplistas, Fernando Pereira, reforzaron los cuestionamientos a la administración de Lacalle Pou y pidieron la remoción de todas las autoridades vinculadas al caso.

De todos modos, tanto uno como otro evitaron adelantar qué pasos dar en el Parlamento, que actualmente concentra sus energías en la discusión por la reforma del sistema jubilatorio, y en la comisión investigadora contra el senador del MPP, Charles Carrera.



“Si estuviéramos en otra etapa del año -afirmó Bergara-, y sin la reforma de la seguridad social como una espada de Damocles arriba de la mesa, no tendríamos duda que esto tendría que llevar a una interpelación a los dos ministros involucrados”.



Por lo que no hay resolución en ese sentido, especificó luego Pereira, que de todos modos profundizó en las críticas contra el gobierno.

“En este país no renuncia nadie. Y cuando hay problemas de esta institucionalidad ya no tendrían que estar ni el de Relaciones Exteriores (Francisco Bustillo) ni el de Interior (Luis Alberto Heber), con lo cual el Frente Amplio cree que deberían renunciar, y cree que el presidente les debería pedir la renuncia de inmediato por la salud democrática”, aseguró el presidente de la coalición opositora, que agregó: “Nadie está hablando mal de los ministros ni nadie los está cuestionando en términos personales, pero se ha actuado debilitando al sistema democrático uruguayo. Y cuando estas cosas pasan los gobiernos tienen que pedir las renuncias o los ministros tienen que renunciar por vergüenza o por omisión, que fue lo que acá ha pasado”.



Consultado acerca de si son solo los dos ministros en cuestión los que deberían dar un paso al costado, Pereira agregó que la responsabilidad cabe, a criterio de la oposición, para el caso de Ache y de Guillermo Maciel, el número dos de Interior. “(Todos) los que el gobierno entienda que tengan responsabilidad en el tema”, cerró Pereira.