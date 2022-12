Lacalle destacó que chats entre Ache y Maciel no tienen que ver con el pasaporte de Marset y que no hubo ocultamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este martes en rueda de prensa sobre los chats que trascendieron entre los número dos de Cancillería e Interior: Carolina Ache y Guillermo Maciel, respectivamente. "Ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente es una información que se requería por parte de la Policía", afirmó el mandatario.

Lacalle Pou comenzó diciendo que hay varias puntualizaciones "muy importantes” sobre el tema. "La primera, no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones, en la propia comparecencia de los cancilleres (SIC) y su equipo en el Parlamento. Después, se dio a conocer los propios chats que ustedes hoy conocen y se divulgaron, porque así lo hicieron saber tanto la subsecretaria de Relaciones Exteriores como el subsecretario del Ministerio del Interior”, aseguró.



“Tercero, ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte (a Maarset). Simplemente es una información que se requería por parte de la Policía”, apuntó.

“Cuarto, la oposición -que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, en realidad creo que le pegan a todo lo que se mueve- sabe que se actuó a derecho y como debería ser, y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera respecto a este tema -agrego yo- lamentablemente”, dijo.



“Y quinto, por suerte, este tema se va a dilucidar en la Justicia, que tiene todos los elementos que se han aportado en la investigación administrativa por parte de Cancillería. Por lo cual, a mí me genera la tranquilidad de que no hubo ocultamiento, que se dijo la verdad, y que están todos los elementos, entre otras cosas, porque los aportaron las propias personas sobre los cuales me preguntan”, expresó el mandatario.



Además, señaló que, independientemente de los dichos de Maciel en el chat, "acorde a derecho, se le tendría que haber dado el pasaporte" a Marset.



También se le consultó respecto a una posible contradicción sobre que en la interpelación se haya dicho que no se sabía quién era Marset, pero Maciel en los chats hace una calificación acerca de un delincuente peligroso. “Hay que escuchar toda la versión taquigráfica. Me imagino que se están refiriendo a la intervención del canciller. Habla -no quiero que me tomen al pie de la letra las fechas- pero dijo 'una cosa es Marset de octubre y otra cosa es Marset de marzo', y otra cosa también son los procedimientos policiales y además el momento (en) que estaba sujeto a la ley y que estaba convicto”, respondió.



“Por eso son las afirmaciones que hace el canciller, con las puntualizaciones que hice al principio: no se le mintió al Parlamento, se le aportó toda la información, se le aportó por voluntad propia las comunicaciones entre la subsecretaria y el subsecretario, que no tendría por qué haberlo hecho, pero el gobierno no tiene ningún problema porque actuamos honestamente”, acotó



Ante la pregunta de si esta situación puede generar cambios en la continuidad de Ache y Maciel en el gobierno, Lacalle Pou puntualizó que “por ahora no está planteado”.