Colorados piden explicaciones a Carolina Ache tras la publicación de chats con Maciel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada del Partido Colorado mantendrá un encuentro con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, "para analizar todo el proceso" en cuanto a su rol en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según pudo saber El País por fuentes del Partido Colorado.

El ministro y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, que en estos momentos está de viaje en Canadá ha tenido algunas conversaciones con la vicecanciller en las últimas horas, y se resolvió que lo mejor es que Ache dé explicaciones ante toda la bancada partidaria.

Ache aseguró en entrevista con El País que no tiene “nada para esconder” respecto a la participación que tuvo en todo el caso de la entrega del pasaporte a Marset en noviembre de 2021, cuando este se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por contar con un pasaporte paraguayo falso.



Las declaraciones de la dirigente colorada surgieron luego de que La Diaria difundiera una serie de chats con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, que en noviembre de 2021 le había advertido que Marset era un “narco uruguayo muy peligroso y pesado”. Pese a ello, el gobierno le entregó igual el documento al delincuente, amparado por la ley.

Ache respondió que fue ella quien aportó esos chats a la Justicia -que obligó a la Cancillería a responder un pedido de acceso que hizo el Frente Amplio- y que también está “a disposición de la Fiscalía”. “Y estoy segura también que va a quedar claro en la Justicia”, declaró a El País.



Este nuevo dato derivó en un nuevo cruce político en torno al caso. Con los mensajes que se revelaron en estas horas, el Frente Amplio volvió a la carga con este mismo tema y anunció nuevas “acciones parlamentarias” contra el gobierno.



El senador opositor Mario Bergara -quien interpeló a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores por el caso Marset- dijo ayer en conferencia de prensa que a criterio de la oposición el caso “demuestra, en primer lugar, la falta de vocación de transparencia del gobierno”.



También hubo reacciones en el oficialismo. El senador nacionalista Jorge Gandini indicó que previo al último trascendido no conocía esta información sobre Ache y Maciel. "Yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable. Yo soy un senador de la República, a mí me dieron una información, como se la dieron al Frente Amplio, y en esa información no estaba esto", declaró este lunes de noche a Canal 5 Noticias.