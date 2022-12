"Cada uno tiene que hacerse responsable", dijo Gandini sobre chats entre jerarcas por caso Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable. Yo soy un senador de la República, a mí me dieron una información, como se la dieron al Frente Amplio, y en esa información no estaba esto", apuntó este lunes el senador Jorge Gandini. Su afirmación se da a propósito de los chats que salieron a la luz este lunes donde Guillermo Maciel, viceministro del Interior, notifica a la vicecanciller, Carolina Ache Batlle, de la peligrosidad de Sebastián Marset.

"Es un dato nuevo, lo analizaremos. Si hay responsabilidades, las asumiremos. Si nos toca asumirlas a nosotros o alguno que integra el equipo de gobierno y habrá que asumirlas", apuntó el senador nacionalista.



Además, dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, "quizás se están enterando ahora" de la existencia de estos chats y por eso los negaron cuando se presentaron ante el Parlamento.



"No se puede generalizar y decir que hay una responsabilidad de todo el gobierno, que estamos todos confabulados en una asociación en la cual estábamos ocultando esto. Yo me estoy enterando de este chat ahora", apuntó este lunes Gandini en entrevista con Canal 5 Noticias.

"Quiero ubicarlo en la línea del tiempo respecto al llamado a sala que se les hizo a Heber y Bustillo, donde se dio una información en la que esto no se dijo. No sé si estas comunicaciones fueron antes o después, y tendremos que ver", remarcó y agregó: "Esto es incómodo para nosotros porque vamos conociendo información nueva sobre la marcha. No estoy para acusar a nadie ni tampoco para encubrir a nadie".



Consultado sobre qué hará si el Frente Amplio decide solicitar nuevos llamados a sala e interpelaciones, Gandini fue enfático: "Si el FA entiende que el ejercicio de su derecho democrático para investigar o conocer pasa por alguna de estas medidas que están previstas en el reglamento, yo lo voy a votar. Y que vengan y comparezcan".

Para Gandini, el Frente Amplio "hace otras cosas" cuando en vez de investigador es investigado: "Cuando quisimos interpelar sobre el Antel Arena, se fue de sala; cuando votamos la investigadora (al senador Charles Carrera), no va y la descalifica. Creo que eso colabora poco. Nosotros vamos a colaborar como siempre lo hacemos".