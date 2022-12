Heber volvió a defender lo actuado por el Ministerio del Interior en el caso Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Luis Alberto Heber descartó este lunes que su cartera haya aplicado un tratamiento especial para la tramitación del pasaporte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en setiembre pasado en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.



Las declaraciones del secretario de Estado surgen poco después de que trascendiera una carta de la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos que aportó al juicio para la liberación de Marset y tras cuestionamientos por haber accedido a un pasaporte uruguayo en octubre de 2021.

"No tengo nada que rectificar, mantengo exactamente lo mismo que dije porque dije la verdad: no hubo un tratamiento especial; fueron 295 pasaportes que entraron ese día y salieron todos de la misma forma", enfatizó el secretario de Estado este mediodía.



"Se están confundiendo las declaraciones que hice; se puede ir a la versión taquigráfica (del Parlamento). Yo respondo por el Ministerio del Interior, no puedo responder por otros ministerios", destacó Heber en conferencia de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.



"Lo que dije en el Parlamento (en la interpelación) lo reitero ahora en forma pública: no ha habido ningún tratamiento especial en lo que tiene que ser el trámite del Ministerio del Interior, y lo que es Identificación Civil y Policía Científica", insistió.



Heber puntualizó que "hubo la entrevista de un jerarca, en donde nosotros lo separamos del cargo, hicimos una investigación como corresponde, producto que había intervenido en tratar de apurar este pasaporte", en referencia al cese del subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste.



La consulta a Heber este mediodía surgió luego de que El Observador informara el sábado pasado que el departamento consular de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos envió el 31 de octubre de 2021 una carta, redactada en inglés, dirigida al Departamento Judicial de Abu Dhabi, a pedido de su defensa el 20 de octubre de 2021. Allí se indicó que se "procederá a iniciar el trámite de solicitud de pasaporte" de Marset "una vez que salga de prisión".



En la carta oficial uruguaya se aclaró que "la máxima autoridad para aprobar la emisión del mencionado documento de viaje recae en el Ministerio del Interior de Uruguay". Y se indicó que se le proporcionaría a Marset un documento de viaje en caso de que este requiera el "regreso inmediato" a Uruguay.



El Observador informó que esta carta fue utilizada por la defensa de Marset -encabezada por el abogado Alejandro Balbi- para plantear que el narcotraficante, hoy prófugo y buscado por Interpol, no tenía necesidad de usar un pasaporte falso porque podía obtener el uruguayo de forma legal.



La misiva fue uno de los elementos que tomó en cuenta la justicia emiratí para declararlo inocente. Finalmente, Marset fue liberado el 28 de diciembre de 2021.



En la sentencia judicial emiratí se indicaba que no existía "ningún motivo para que el acusado utilizara un pasaporte falsificado". Esto tomando en cuenta lo declarado por Marset y la carta que trascendió este fin de semana, en la que se habla de la disponibilidad de brindarle "un pasaporte ordinario o documento de viaje". Estos datos surgen del expediente judicial que fue entregado al Frente Amplio tras haber efectuado un pedido de acceso a la información pública.



En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que la investigación administrativa sobre caso el Marset en Cancillería concluyó que no hubo irregularidades. "Respecto al procedimiento de gestión y emisión del pasaporte, en todo momento la Oficina Consular actuante solicitó instrucciones y procedió de acuerdo a lo instituido”, arrojó la investigación ordenada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.