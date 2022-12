Frente Amplio anuncia más acciones contra la Cancillería por el caso Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de ayer fue intensa para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo que comunicó el fin de la investigación administrativa dispuesta por el canciller Francisco Bustillo para detectar si hubo o no irregularidades en el proceso de entrega del pasaporte al uruguayo Sebastián Marset, el Frente Amplio volvió a la carga con este mismo tema y anunció nuevas “acciones parlamentarias” contra el gobierno. Lo hizo en función de documentación entregada por la Justicia con detalles sobre cómo se dio el envío del pasaporte a este delincuente en noviembre de 2021, cuando se encontraba detenido en Emiratos Árabes.

La investigación administrativa concluyó, básicamente, que “no fue detectada (...) falta administrativa ni relativa al procedimiento de gestión de pasaporte, ni en cuanto a las comunicaciones formales por las que se impartieron instrucciones”.



En paralelo, La Diaria dio a conocer -y confirmó El País al acceder a documentación de la Cancillería que estaba en poder del Frente Amplio gracias a un fallo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo- un chat que habían mantenido los subsecretarios Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior), en el que el jerarca de la cartera de seguridad advertía a su colega que Marset era “un narco uruguayo muy peligroso y pesado”.



También se informó que Maciel se había comunicado con Ache el 21 de setiembre del 2021 con el objetivo de acceder a datos vinculados a la detención de Marset, y la vicecanciller le reenvió información que le llegó desde Dubái. En otra conversación, Ache le confirmó el 5 de noviembre que Marset seguía detenido.

Con este nuevo escenario el Frente Amplio analiza que pasos dar. En tal sentido, el senador Mario Bergara dijo ayer en conferencia de prensa que a criterio de la oposición el caso “demuestra, en primer lugar, la falta de vocación de transparencia del gobierno”.



“Toda esta información nos la pudieron haber entregado durante la interpelación. Cancillería fue reticente a dar esta información. Tuvimos que ir a la Justicia para que se obligara al ministerio a entregar la información”, reclamó el senador.



El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo por su parte que no tenía “nada que rectificar” respecto a lo que ya declaró sobre el tema.



“Dije la verdad: no hubo un tratamiento especial” en este caso, añadió. Y concluyó: “Se están confundiendo las declaraciones que hice; se puede ir a la versión taquigráfica (del Parlamento). Yo respondo por el Ministerio del Interior, no puedo responder por otros ministerios”.