Sánchez tras chats del caso Marset: "Tendrá que venir algún ministro a dar explicaciones de este bochorno"

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez señaló este martes que en la oposición están "sorprendidos", "preocupados" y "muy incómodos", como estimó, estarán dirigentes de la coalición, luego de que trascendieran los chats entre los número dos de Cancillería e Interior: Carolina Ache y Guillermo Maciel, respectivamente.

En los mensajes que trascendieron ayer se alertaba por la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset, semanas antes de que el gobierno le entregara un pasaporte, amparado por la ley, cuando estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por contar con un pasaporte paraguayo falso. Ahora el delincuente permanece prófugo y es buscado por Interpol.

Sánchez remarcó este martes que con esta información "queda demostrado que se vino al Parlamento en una interpelación (y) se mintió, no se dio esta información". Sobre todo apuntó que las autoridades de Cancillería e Interior "estaban al tanto de que Marset era un narcotraficante muy pesado que estaba buscando desesperadamente salir de la cárcel con un pasaporte uruguayo".



"Le dimos un salvoconducto a uno de los narcotraficantes más importantes para que saliera y se fugara, y esto quedó demostrado. Estamos todos perplejos", apuntó el dirigente opositor este martes al mediodía en rueda de prensa.



Aseguró que "el daño que se le está ocasionando a Uruguay en el mundo es brutal, y acá hay responsabilidades políticas", y lanzó: "Yo siento un gobierno totalmente ausente, que iba a ocupar el centro del ring y hoy es un boxeador mareado".



Tal como anunció ayer lunes el senador frenteamplista Mario Bergara, que llevó adelante la interpelación meses atrás por el caso Marset, que se tomará acciones parlamentarias. "Tendrá que venir algún ministro a dar explicaciones de este bochorno. Tendría que venir algún ministro a pedirle disculpas, no solo al Parlamento, al pueblo uruguayo", enfatizó.



Consultado sobre si cree que una eventual salida de Ache de Cancillería enmendaría la situación, Sánchez retrucó: "No se trata de andar cambiando figuritas. Aquí parece ser que algunos actores del gobierno entienden tratar de cargar las tintas en la vicecanciller".

"El Ministerio del Interior colaboraba desde marzo con la Policía paraguaya y la DEA para capturar a Marset, y queda demostrado en estos chats que el Ministerio del Interior sabía la peligrosidad de Marset, entonces acá no se puede decir 'hay solo un error de Cancillería'. Aquí hay un error del conjunto del gobierno, están involucrados dos ministerios", remarcó el senador.



En cuanto a si consideró que se debe llevar a cabo una remoción general en Cancillería e Interior por el caso Marset, respondió: "Está claro que las autoridades políticas de la Cancillería están involucradas en este hecho luctuoso para el Uruguay y voy a citar las palabras del presidente de la República: 'Ya llegará el día en que algunos renuncien por vergüenza'".



Sánchez manifestó que como oposición deben mantener "un relacionamiento respetuoso" con el oficialismo, pero aclaró: "Eso no quiere decir que uno no sea firme, contundente, con los errores garrafales que comete el gobierno y lo llame a responsabilidad".