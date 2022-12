Penadés sobre chats entre Maciel y Ache por caso Marset: “Sumamos situaciones que terminan por no aclarar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Gustavo Penadés se refirió en rueda de prensa a los chats trascendidos entre el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, por el pasaporte que le entregó el gobierno al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. “Seguimos sumando situaciones que lamentablemente terminan por no aclarar esta situación”, dijo el legislador nacionalista.

Penadés afirmó creer en la “honestidad de Ache” e indicó que va a ser necesario “cambiar los protocolos de aquí en adelante” para “el otorgamiento de los pasaportares”.



El dirigente del Partido Nacional explicó que esta situación de los mensajes “no genera más dudas”, sino que provoca más “suspicacia”. Además, recalcó que van a trabajar “en una regulación muy estricta para que estos episodios no se vuelvan a repetir”.

Penadés señaló que se le otorgó el pasaporte a Marset porque en ese momento no tenía “ningún impedimento” en Uruguay, ya que “solo era investigado por una dependencia del Ministerio del Interior” y eso no era un impedimento para “no darle el pasaporte”.



Aseguró que “hoy no le daría el pasaporte, pero en ese momento (Marset) no tenía antecedentes y, por eso, le correspondía el pasaporte”.



“Vivimos en una sociedad en la cual rige el Estado de Derecho y debemos cumplirlo. Este señor, por mal que nos pese, cuando pidió el pasaporte no tenía ningún impedimento. Aquí entramos en el plano subjetivo: ‘porque no se lo tardaron un poco’, entre otros dichos. Y porque la ley no permitía” demorarle el documento, enfatizó.

Desde el lado del Frente Amplio han pedido las remociones o las renuncias de distintos políticos en varios cargos del gobierno por este caso. Sin embargo, Penadés definió eso como el “juego de la oposición” y eso es algo que no lo “asusta”. Aunque evidenció que a la coalición de izquierda “a veces se le va la mano”.



“Lo que sucede es que en política el que explica pierde y nos está tocando explicar a nosotros. Porque en este caso es mucho más fácil decir ‘cómo le dieron el pasaporte a un narcotraficante’, pues ahora debemos explicar que en ese momento ese señor no tenía ningún impedimento para que no se le otorgara”, contó Penadés.