Gobierno alcanza acuerdo con accionistas de Montecon y evita un arbitraje internacional

Uruguay logró suspender otro arbitraje internacional. Según informó Presidencia, la empresa ATCO, de capitales canadienses y accionista de Montecon, acordó con el gobierno la renuncia irrevocable de sus reclamos, algo que también había anunciado semanas atrás Neltume, otra accionista de Montecon pero de origen chileno. De este modo se le pone fin a este reclamo que se había iniciado después de que la gestión anterior, liderada por Luis Lacalle Pou, extendiera la concesión de la terminal especializada de contenedores a Katoen Natie.

La publicación de Presidencia indica que ATCO "reclamaba al Estado uruguayo aproximadamente US$ 240 millones", pero "en el marco del acuerdo alcanzado" renunció "irrevocablemente a todas sus reclamaciones contra Uruguay".

"El resultado se suma al cierre del arbitraje de Neltume y reafirma la defensa de los intereses del Estado y la protección de los recursos públicos", dice el escrito.

El arbitraje internacional se había promovido en 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Según explicó el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, Uruguay no deberá pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa.

Jorge Díaz en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

Qué establece el acuerdo alcanzado con ATCO para suspender un arbitraje internacional

El acuerdo alcanzado con ATCO "establece expresamente" que "ninguna de las partes reconoce responsabilidad alguna en relación con el arbitraje", así como "ninguna de las partes asume la obligación de compensar económicamente a la otra".

"El cierre del arbitraje con ATCO se suma al cierre del procedimiento internacional promovido por Neltume contra Uruguay, constituyendo dos antecedentes relevantes en materia de defensa de los intereses nacionales ante controversias internacionales de inversión. Ambos resultados ponen de relieve la importancia de una estrategia jurídica orientada a la protección de los intereses del Estado y de los recursos públicos, así como a la búsqueda de soluciones que permitan resolver controversias internacionales sin comprometer económicamente al país", añade la publicación de Presidencia.