El gabinete de Yamandú Orsi, la contracara del equipo que eligió Cosse

Carolina Cosse y Yamandú Orsi, los intendentes electos por el Frente Amplio en Montevideo y Canelones, quedaron posicionados para la carrera presidencial del 2024. Mientras ella tuvo dificultades con sectores para el armado de su gabinete, él apostó a integrar a dirigentes de casi todos los grupos.

La forma de construir el gabinete de Orsi lo deja mejor parado -en cuanto a respaldos políticos- para 2024, según consideraron políticos de varios sectores. El gabinete del gobierno de Canelones se presentó formalmente ayer en una conferencia en la que Orsi aseguró que “lo más importante es trabajar por la gente”.

El equipo de Orsi se basa en cuatro “vértices” o coordinaciones de grandes áreas. La territorial estará a cargo de Sergio Ashfield (La Corriente), la institucional será liderada por Gabriel Camacho (independiente), la productiva la dirigirá Tania Yanes (independiente), y la social la encabezará el ex gerente general de ASSE Alarico Rodríguez, también independiente.

El gabinete de Orsi se integra con figuras del MPP (el sector más votado en Canelones), la lista departamental 939, La Corriente, Asamblea Uruguay y el Partido Socialista. Pero también se contemplaron otros grupos como Plataforma por medio de la figura de Laura Tabárez en Recursos Financieros, quien fuera suplente de Daniel Martínez en Montevideo. A su vez, el PAR cuenta con un lugar: Soledad Acuña en Género. La relación entre hombres y mujeres es de 32 a 28, dijeron las fuentes consultadas.

Además de contemplar el peso electoral de los diferentes grupos que componen el FA, Orsi pedirá a blancos y colorados que le proporcionen nombres para que puedan integrar el área de descentralización de la intendencia.

A diferencia de lo que sucedió en Canelones, en Montevideo varios sectores dejaron entrever a Cosse su malestar con las designaciones, en un gabinete que no respetó la cuota política y se integró mayormente por independientes que tienen la confianza de la intendenta electa.



Fuentes de Asamblea Uruguay indicaron a El País que pidieron una entrevista con el equipo de Cosse para solicitar que se revean algunos de los currículos entregados para ocupar cargos, entre ellos el del actual director de Desarrollo Económico, Óscar Curutchet. El sector de Danilo Astori tiene dos lugares: la dirección de Tránsito (Carlos Varela) y el titular del Centro de Desarrollo Económico Local de Casavalle (Sebastián Hagobian). Ayer, la senadora Lucía Topolansky dijo a radio Universal que el MPP pretendía “tener una presencia mayor en el gabinete” dado que se trata de “la lista más votada desde hace mucho tiempo”. Al sector se le otorgó la dirección de Movilidad (Pablo Inthamoussu).

Tras participar en la ceremonia de su proclamación, así como de ediles y alcaldes, Cosse declaró a los medios que el trabajo de elección de su equipo fue “muy meticuloso” porque se analizaron más de 300 currículos para cubrir alrededor de 30 lugares. “Para nosotros, es importante proteger a los cientos de compañeros que no seleccionamos para la responsabilidad. Este proceso se termina con un gabinete paritario y con un gobierno unitario donde van a participar alrededor de 15 sectores del Frente Amplio”, señaló ayer la intendenta electa.

Cosse señaló que está “muy contenta” con el proceso y aseguró que el MPP tiene a dos directores en el gabinete, por Inthamoussu y María Isabel Andreoni (Montevideo Rural), que fue elegida por las bases. “Tiene varios alcaldes, varios ediles y estamos trabajando juntos. Son entrañables compañeros y somos un gobierno unitario”, remarcó.

Carolina Cosse, intendenta electa de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Ausencia de Di Candia.

En la ceremonia oficial de proclamación de la nueva intendenta, ediles y alcaldes, llamó la atención la ausencia del actual jefe comunal, Christian Di Candia, comentaron a El País dirigentes de varios sectores. Desde el entorno de Di Candia restaron trascendencia al tema al señalar que “no se estila” la presencia del intendente en funciones. Otras fuentes indicaron que ni siquiera estaba cursada la invitación al titular del sector Magnolia, que apoyó la candidatura de Martínez.

Si bien el intendente pretendía ser tenido en cuenta para formar parte del equipo, hasta ahora no está entre los elegidos de Cosse. Para asumir la intendencia por un período de un poco más de un año, Di Candia renunció a un cargo que tenía en la Junta Departamental de Montevideo. Por este motivo hoy no tiene definido cómo seguirá su carrera política si no es considerado por Cosse. “Si hubiera ganado Martínez, seguramente Di Candia iba a estar en el gabinete”, indicaron las fuentes sobre un supuesto acuerdo del que también participó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

Los grupos que apoyaron a Martínez no tienen una alta representatividad dentro del gabinete de Cosse. Sin embargo, la intendenta incorporó a Pablo Ferreri (uno de los suplentes del excandidato a intendente) como su asesor en la promoción de inversiones. La que sí fue tenida en cuenta por Cosse fue Fabiana Goyeneche (Casa Grande), quien dejará Desarrollo Social y estará al frente de Relaciones Internacionales y Cooperación.



Si bien Goyeneche era la segunda suplente de Martínez en esta administración, declinó asumir por tener un cargo en Economía.