Gabinete de Carolina Cosse deja "sabor a poco" en el MPP porque "no abrió la cancha"

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El evento fue ayer a las seis de la tarde en el salón rojo de la Intendencia de Montevideo. Allí comenzó formalmente la transición de la administración actual con el gabinete de Carolina Cosse. Las designaciones de la intendenta electa generaron ruido a la interna del Frente Amplio: dejaron “sabor a poco” en el Movimiento de Participación Popular (MPP) y en los sectores que apoyaron la candidatura de Daniel Martínez.

“No abrió la cancha” o “juega en la cancha chica”, dijeron a El País fuentes del Frente Amplio sobre la actitud de Cosse, quien optó mayormente por directores independientes, dirigentes del Partido Comunista (Juan Canessa, Gustavo Cabrera y Federico Graña) y socialistas (Mauricio Zunino, Enrique Barrenechea y Mara Moya).

La forma de resolver el gabinete -sin tener en cuenta los equilibrios políticos- hizo que muchos dirigentes compararan su actitud con la de Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, cuando eligió a ministros de confianza y no respetó las cuotas partidarias.



A pesar de ser la lista con más votos dentro de la izquierda, el MPP solo cuenta con la dirección de Movilidad a cargo de Pablo Inthamoussu, quien tiene el respaldo además de las empresas de transporte. La dirección de Montevideo Rural será ocupada por María Isabel Andreoni, que milita dentro del MPP pero no es parte de la cuota del sector ya que representa a las bases.

Fuentes del grupo liderado por José Mujica dijeron a El País que pretendían la titularidad del Departamento de Desarrollo Urbano, que fue ocupado por Adriana Gorga, otra independiente. También aspiraban a la dirección de Cultura, donde finalmente fue designada la periodista y conductora de televisión María Inés Obaldía.



“La compañera se planteó un gabinete de independientes y con paridad. Hay buenos compañeros y a otros no los conocemos mucho y los vamos a ir conociendo”, dijo a El País un miembro del MPP que no quiso hacer más declaraciones.

Otro dirigente de peso dentro del sector consideró que “la lista que más votos aportó para que ganara el FA está muy subrepresentada”. Y agregó: “Es una lógica extraña y revanchista”.

El sector que había apoyado a Cosse como candidata presidencial en la interna (que se disputó con Martínez) optó por impulsar a Álvaro Villar como candidato a intendente en las pasadas elecciones departamentales. “Es una piola fina que se está tensando”, dijo un dirigente del MPP para describir lo que puede suceder con estas designaciones que generaron ruido dentro del Frente Amplio y no solo en el MPP.



Los grupos que apoyaron a Martínez tampoco tienen lugar en el gabinete: esto incluye a Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, Plataforma (de Álvaro García), Cristina Lustemberg (PAR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Al sector del exministro de Economía Danilo Astori solo se le dio el cargo de director de Tránsito, que será ocupado por el exalcalde Carlos Varela.

El director de Desarrollo Económico, Óscar Curutchet, no fue contemplado por Cosse para cargos de dirección, a pesar de haber sido recomendado por Asamblea Uruguay como una de sus prioridades.

¿Camino al 2024?

Dentro del Frente Amplio el armado del gabinete de Cosse generó sorpresa por la cantidad de nombres desconocidos para buena parte de la dirigencia. La mayoría de los directores son independientes, pero muy cercanos a la intendenta. Ejemplos sobran: Olga Otegui (secretaria general), Guillermo Moncecchi (Desarrollo Ambiental) y Daniel González (prosecretario). Como dirigente “de peso” dentro del gabinete se señala la presencia del exdirector de Trabajo Omar Mesa, que también es independiente aunque estuvo vinculado en el pasado al Partido Comunista.

La pregunta que se abre ahora es qué pasará a mediano plazo con aquellos sectores que no están representados, señaló una fuente acerca, sobre el respaldo político que deberá tener la intendenta a nivel de la Junta Departamental. Fuentes consultadas por El País indicaron que la jugada puede llegar a ser demasiado arriesgada, porque deja sin lugares visibles a sectores moderados o de “centro” dentro de la coalición de izquierda y eso puede tener consecuencias para Cosse en 2024, en caso de que decida lanzarse nuevamente como candidata presidencial.



Dirigentes consultados por El País indicaron que Cosse corre riesgo de que los grupos que no fueron contemplados por ella opten por alinearse políticamente al intendente electo de Canelones, Yamandú Orsi, quien es hoy un firme candidato presidencial del Frente para 2024.

Intendenta electa pidió a sectores del FA que le acercaran nombres de dirigentes independientes

Al momento de elegir su gabinete, la intendenta electa Carolina Cosse pidió a los distintos sectores que integran el Frente Amplio que le entregaran currículos de los candidatos a ocupar cargos de gobierno.



La diferencia con otros procesos similares que se han dado a nivel del Frente Amplio es que la intendenta solicitó a cada uno de los grupos que además de dirigentes propios recomendaran a figuras independientes.



“Fueron más de 60 los recomendados”, dijo a El País una fuente de la coalición de izquierda. Muchos de esos nombres fueron elegidos por Cosse para ser parte de su equipo, entre ellos el de Mercedes Clara, a quien Daniel Martínez quería como candidata a la vicepresidencia.



El nombre de Clara, militante social y frenteamplista independiente, llegó recomendado por el Partido Socialista, aunque ella no integra esas filas. La licenciada en comunicación y egresada de psicología social fue sugerida para el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Social por el secretario general, Gonzalo Civila.



Además de la fuerte presencia de independientes dentro del gabinete, Cosse decidió no repetir demasiadas figuras del gobierno anterior.



Sí se quedan Fabiana Goyeneche actual directora de Desarrollo Social que estará a cargo de Relaciones Internacionales; y Juan Canessa, que es pro secretario general y será coordinador institucional. En tanto, Pablo Inthamoussu y Gonzalo Márquez también seguirán, pero mantendrán sus mismos cargos, de director de Movilidad y titular de la división Transporte, respectivamente. No quedó contemplado dentro del gabinete el actual intendente Christian Di Candia.