Uno a uno: así será el gabinete de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo

Cuando falta un mes para asumir, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, brindó este martes una conferencia de prensa para anunciar los integrantes de su gabinete, que tomará las riendas de la comuna capitalina a partir del 26 de noviembre.

Las direcciones estarán integradas por Olga Otegui (Secretaria General), María Inés Obaldía (Cultura), Daniel González (Pro secretaría), Pablo Inthamoussu (Movilidad), María Eugenia Corti (Desarrollo sostenible e inteligente), Guillermo Moncecchi (Desarrollo Ambiental), Mercedes Clara (Desarrollo Social), Adriana Gorga (Desarrollo urbano), Mauricio Zunino (Recursos financieros), Gustavo Cabrera (Desarrollo económico), Juan Canessa (Coordinación institucional), Federico Graña (Desarrollo municipal y participación), Luis Oreggioni (Planificación), Jorge Mesa (Gestión Humana), Ana de Rogatis (Comunicación) e Isabel Andreoni (Montevideo rural).

En tanto, las divisiones estarán integradas por Ignacio Lorenzo (Limpieza), Ana de Rogatis (Información y comunicación), Mauricio Fernández (Saneamiento), Daniel González (Pro secretaría general), Fernando Amado (Turismo), Fabiana Goyeneche (Relaciones Internacionales y Cooperación), Baltasar Brum (Artes y Ciencias), Tamara Paseyro (Políticas sociales), Virgina Cardozo (Salud), Gonzalo Márquez (Transporte), Martín Delgado (Espacios públicos y edificaciones), Mara Moya (Planificación territorial), Sebastián Moreno (Tierras y hábitat), Federico Penino (Planificación y ejecución presupuestal), Mariela Pellegrin (Administración del personal), Enrique Barrenechea (Administración de ingresos).

Este es el equipo de Cosse. https://t.co/l5kwfvx3K6 — Nico Delgado (@NicoDelgadoSan) October 27, 2020

El País había adelantado más temprano cinco de los integrantes que acompañarán a la ingeniera en su nueva gestión.

Cosse destacó en la conferencia de prensa de esta tarde que el suyo será un "gabinete paritario y un equipo de gobierno unitario, frenteamplista".



"No hay una formula matemática que pueda describir el procedimiento mediante el cual llegamos a la conformación del gobierno", agregó la ingeniera, quien destacó que han sido "muy rigurosos", y que estudiaron "cientos de nombres y de perfiles". "Hemos sido muy cuidadosos para que no hubiera danza de nombres, para nosotros todas las compañeras y compañeros son valiosos", agregó.

Cosse presentó a Obaldía como "periodista de reconocida trayectoria, consultora televisiva y radial, cuenta con vasta experiencia en medios, profesora de literatura, que ha mantenido y sostenido un compromiso con la cultura en los medios de comunicación. María Inés, bienvenida", dijo.

La intendenta electa reconoció a las coordinadoras del Frente Amplio que le han dado "una gran satisfacción" y que "no ha sido un gesto ni un saludo a la bandera, es el inicio de un camino constante que mantendremos de comunicación con todo el Frente Amplio, en particular con sus bases".



Cosse definió en esta jornada con su equipo las "pautas básicas", y dijo que "los problemas requieren un encare multifacético, y por lo tanto vamos a trabajar como un solo equipo", y agregó que todos tendrán una "fuerte presencia" en el territorio. "Vamos a estar con la gente, escuchando, proponiendo, discutiendo y reflexionando. Tendremos un trabajo muy territorial, muy propositivo y muy reflexivo", afirmó.



También señaló que los habitantes de Montevideo "eligieron una intendenta en el marco de un proyecto político, por lo tanto les he pedido a todos los integrantes del equipo que tomen el programa del Frente Amplio, se lo pongan debajo del brazo, lo estudien. Ese es nuestro rumbo estratégico".

La ingeniera además aseguró que será un "gobierno de transparencia y de apego a la ética". En la "interrelación con una gran cantidad de organismos" que "esté la información disponible todo el tiempo es nuestra responsabilidad".



La exministra de Industria destacó que "más allá" de los nombres que la van a acompañar, lo siente como "la materialización de un ánimo colectivo que va a poner todo en la cancha durante todos estos años para que al final de nuestra gestión Montevideo nos sorprenda".

"Vamos a abrir una ventanilla de información, vamos a promover inversiones, vamos a trabajar en toda la cancha. Anhelamos que cuando termine la gestión nos sorprenda a todos cómo en las peores condiciones pudimos hacer un Montevideo en el cual lo único permanente sea el cambio", remató la intendenta electa, que asumirá a fines de noviembre.