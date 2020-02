El Frente Amplio inicia la discusión sobre la ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de levantar o no la mano en el Parlamento para votar la ley de urgente consideración, los legisladores del Frente Amplio deberán definir si los artículos que finalmente la integrarán justifican que sean tratados bajo ese carácter.

Los legisladores oficialistas que asumirán mañana se reunirán hoy para comenzar a definir cómo distribuir el trabajo para la discusión de la ley que el presidente electo Luis Lacalle Pou pretende enviar al Parlamento en los primeros días de su gobierno.

Ayer, la vicepresidenta Lucía Topolansky confirmó que en el encuentro “conversaremos sobre cómo se planta en esta nueva situación la bancada del Frente Amplio”. Es que si bien el oficialismo es consciente hoy que se requiere de la mayoría simple para su aprobación, buscará “monitorear” el tema tras perder la mayoría parlamentaria en ambas cámaras.



Topolansky señaló ayer en una conferencia de prensa que “lo primero que hay que discutir es la urgencia, eso se ha hecho siempre que apareció un texto de estos, si el texto que viene justifica que sea de urgente consideración o no, eso amerita una primera votación”, remató.

El 22 de enero apenas se conoció el contenido del anteproyecto de ley de urgente consideración que hoy analizan los socios de la coalición, fue criticado por algunos dirigentes del Frente Amplio que salieron al cruce de varios de sus artículos. Los puntos más criticados fueron el aumento de penas, la marcha atrás con la obligatoriedad de la inclusión financiera, la reforma en la gobernanza del sistema educativo y lo que consideran es una limitación del derecho de huelga. Por ejemplo, el senador Juan Castillo, señaló a El País que es de “dudosa constitucionalidad” en lo que respecta a la prohibición de las ocupaciones de los lugares de trabajo. Consideró que “se contrabandean” con apariencia de ley de urgencia varias cuestiones que no son urgentes.

Por su parte, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri fue uno de los primeros en salir al cruce por su “opacidad”. “Vemos que se elimina la obligatoriedad de medios electrónicos de pago para montos elevados y por otro lado se vuelve a las sociedades anónimas para la compra de tierras”, subrayó.



Topolansky diferenció ayer la coalición de Lacalle con la coalición del Frente Amplio: “Si tienen un acuerdo de coalición, formalmente no existe acá, el Frente Amplio es una coalición pero formalmente lo es frente a la Corte Electoral, ¿es distinto no? Para mí son cinco partidos”, remató.

Pasó raya.

Topolansky realizó un balance del período legislativo que hoy culmina. Presentó un informe de gestión de la Secretaría de la Comisión Administrativa (2015-2020) y otro con las “mejoras de la gestión” que comenzó con el exvicepresidente Raúl Sendic que renunció a su cargo en 2017. “Nosotros ingresamos a la función en una coyuntura no deseada, pero estamos conformes con cómo se pacificó la operativa legislativa y se centró en la cuestión del Poder Legislativo, en la producción de leyes y de la función del Poder Legislativo como era nuestro deber”, agregó la vicepresidenta.

Lucía Topolansky realizó un balance de la gestión de la Secretaría de la Comisión Administrativa 2015-2020. Foto: Marcelo Bonjour.

Entre los logros, Topolansky se refirió a la habilitación de una sala de lactancia, la creación de un inventario patrimonial, la renovación de arcos detectores de metales, y el cumplimiento de un cronograma de obras.



También anunció que no se repusieron 80 vacantes y envió un claro mensaje para quienes consideran que los legisladores viven viajando: “Quisiera que la población no tuviera en su cabeza la imagen de que esto es una agencia de viajes”, indicó la vicepresidenta ante las cámaras de televisión. Explicó que hoy todos los legisladores que viajan al exterior deben rendir cuentas y que los viajes que se hacen son “solo a los organismos a los que estamos afiliados, se puede tomar la decisión de no participar más, pero eso es una decisión política”.