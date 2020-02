Lacalle Pou y el Frente Amplio chocan por los cargos en los organismos de contralor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay voluntad del Frente Amplio de aceptar los 33 cargos ofrecidos por Luis Lacalle Pou, pero toda la negociación se podría frustrar a tal punto que cabe la posibilidad de que se rechacen si no se contemplan cambios de representación en los organismos de contralor.

Según supo El País, el tema fue analizado ayer en el Secretariado del Frente Amplio que se reunió en forma extraordinaria para abordar el contenido de la reunión del pasado lunes entre el presidente de la coalición Javier Miranda, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado Gonzalo Civila, con el secretario de Presidencia del gobierno electo, Álvaro Delgado.



Concretamente Lacalle Pou ofreció tres cargos en la Corte Electoral y tres en el Tribunal de Cuentas. Esto implica que el Frente Amplio quede en minoría en el primer organismo que se compone de nueve integrantes y donde actualmente tiene a cuatro representantes. Si los partidos que componen la coalición tienen seis representantes puede anular los actos electorales, incluidos plebiscitos y referendos.

En el Tribunal de Cuentas pasa algo similar. Si se aceptan los tres cargos que ofrece Lacalle Pou quedan cuatro cargos para la coalición (dos para los nacionalistas, uno para los colorados y uno para Cabildo Abierto) esto es evaluado negativamente por el Frente Amplio, ya que se pierde un puesto neutral. “Para nosotros la transparencia en los organismos de contralor es fundamental”, dijo a El País una fuente del FA.

En una próxima reunión con Delgado, que aún no tiene fecha fijada, el Frente pedirá mantener su representación actual en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Si se llega al extremo de no contemplar el pedido, no se descarta dar un paso al costado y no aceptar ningún cargo, aseguraron fuentes consultadas por El País.



“La voluntad de integrar el futuro gobierno está, pero la idea es no estar en cualquier condición. Si el precio son los organismos de contralor, es muy alto”, indicó una fuente. En tanto, consideró que se trata de temas elementales como la “justicia electoral y los gastos del Estado”.

Lucía Topolansky luego de una reunión con Álvaro Delgado por cargos del Frente Amplio en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Foto: Pablo S. Fernández.

El problema es que los seis cargos ofrecidos en los organismos de contralor están dentro de un paquete general en donde también se incluyen otros puestos en empresas públicas y también a nivel parlamentario. Si el Frente rechaza la propuesta, Lacalle Pou no tendrá los votos para aprobar la nueva integración que pretende para el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, ya que requiere una mayoría especial de dos tercios de la Asamblea General.



Por otro lado, la negociación de un “paquete general” molesta al Frente Amplio, que sostiene que es la primera vez que se ponen al mismo nivel cargos parlamentarios con legislativos y en empresas públicas. A esto se suma el enojo por no haber sido ofrecida la representación en Antel, el Instituto de Colonización, la Comisión Administradora del Río Uruguay y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).

Según supo El País, Lacalle Pou ofreció 33 cargos en 140 para el Frente y a pesar de que se dijo que era “proporcional” a la votación de las últimas elecciones de octubre -en la que superaron el 40%- desde la izquierda sostienen que no es así.



En el listado de los 33 cargos ofrecidos a la coalición figuran tres cargos parlamentarios (secretarías del Senado, Diputados y Comisión Administrativa), un cargo en empresas públicas (UTE, Ancap, OSE, AFE y Correo). Un lugar en cada uno de los bancos (BROU, Banco Central y Banco de Seguros).

Lacalle se mantiene firme.

El presidente electo transmitió a Delgado -encargado de la negociación por los cargos con el Frente Amplio- que “de ninguna manera” se van a cambiar los criterios planteados, confiaron fuentes del gobierno electo.



El futuro jefe de Estado remarcó que lo que hay es eso: 33 cargos y eso no se modificará. Sí está dispuesto a abrir la negociación sobre cuáles serán los puestos que le dará al Frente Amplio. Pero para acceder al directorio de una empresa pública u órgano de contralor deberán ofrecer a cambio otro de los cargos ofrecidos. Incluso que sean de un intercambio por lugares de similar peso en el Estado.



Por otro lado la negociación por el resto de los cargos en las oficinas estatales con los otros partidos que gobernarán conjuntamente con el Partido Nacional está frenada. “Estamos esperando tener bien claro cuáles van a ser los lugares del Frente para luego seguir llenando”, dijo una fuente a El País.