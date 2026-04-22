Fabián Carini participó de una actividad de la 404, atajó penales y dejó la puerta abierta a la política

Fabián Carini, exfutbolista profesional que se desempeñara como arquero de la selección uruguaya y equipos como Juventus, Inter y Peñarol, participó de una actividad de la lista 404 del Partido Nacional, que lidera el senador Martín Lema. Se trató de una instancia con jóvenes en una cancha de fútbol 5, en donde —según imágenes que compartieron los dirigentes blancos— patearon penales y comieron hamburguesas.

De la instancia participaron algunos dirigentes como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y el diputado José Luis Satdjian, además de Lema, quien se animó a patear un penal con su pierna izquierda.

En diálogo con Telemundo (Teledoce) en la cancha de fútbol 5, Carini dijo que estuvo allí por "una propuesta que salió de Martín Lema" y que la instancia consistió en un diálogo con los jóvenes "para poder dar una opinión y compartir experiencias".

"Siempre me gustó colaborar", expresó, y agregó que está dispuesto a "sumar desde donde se pueda", aunque sea "muy prematuro" para definir si va a ingresar en política partidaria: "Hoy es la primera instancia, pueden ser muchas, trataremos de acompañar todo esto".

"A mí lo que me gusta es el deporte, el fútbol, estar con los niños, llegar a lugares donde se necesita", explicó, y consideró que podría "dar una mano desde cualquier punto, sobre todo con el deporte, con lo social".

Martín Lema junto a Fabián Carini y jóvenes de la lista 404. Foto: Instagram/Martín Lema

Carini tiene 46 años y su último partido como jugador profesional fue en 2016, defendiendo el arco de Juventud de Las Piedras. Surgió en Danubio, desde donde dio el salto a Italia, país en el que más se destacó ya que atajó en dos de los equipos grandes del Calcio, en una época de esplendor de esa liga.

En Peñarol integró el recordado plantel que en 2011 logró acceder a una final de Copa Libertadores. Con Uruguay disputó el Mundial de Corea y Japón 2002 y dos Copa América en 1999 y 2007, además de varios partidos por Eliminatorias.