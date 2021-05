FA criticó aglomeración en velatorio de Jorge Larrañaga en el Palacio Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de la pandemia, centenares de personas fueron el pasado domingo al Palacio Legislativo a despedir al ministro Jorge Larrañaga, que murió el pasado sábado de un paro cardíaco. Para el presidente de la Cámara de Diputados las imágenes hablan “por sí solas”. “Lo que hicimos fue aglomerarnos”, dijo a El País el frenteamplista Alfredo Fratti.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se cuestionó la falta de cumplimientos de los protocolos sanitarios en el velatorio que tuvo lugar por la mañana del domingo en el Salón de los Pasos Perdidos. Fuentes legislativas indicaron que la decisión de velarlo allí la tomó la familia de Larrañaga, ya que le correspondían los honores fúnebres de un ministro de Estado.

Se exigió el tapabocas y se controló la temperatura a los que ingresaron. También se dispuso un área de circulación, pero la organización “se vio superada”, admitieron a El País desde el Palacio Legislativo. Ayer en el Secretariado del Frente Amplio se analizó el tema y varios dirigentes manifestaron su malestar por lo que entendieron como una “aglomeración”.

“El problema del velatorio no fue la presencia de los diputados (que se encuentran de cuarentena desde el domingo a la tarde por un caso de coronavirus confirmado tras las interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche). El problema es que no se respetaron las cuestiones de aglomeración que están planteadas para cualquier evento”, dijo Fratti. Como ejemplo citó el caso del fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez, en diciembre del año pasado, cuando sus familiares decidieron no hacer un velatorio público en el Parlamento para evitar aglomeraciones.

Por esto Fratti insistió: “No nos podemos aglomerar en ningún lado y lo que hicimos en el velatorio de Larrañaga fue aglomerarnos. Esto no tiene dos lecturas”. El presidente de la Cámara, al igual que otros diputados del Partido Nacional, participó de la instancia a pesar de que ya se había confirmado el caso positivo de COVID-19 del diputado Gustavo Olmos (FA). En ese sentido, aclaró que en la tarde fue que se dispuso la realización de una cuarentena preventiva de los 99 diputados, 30 funcionarios y de todo el equipo económico que participó de la maratónica interpelación del pasado miércoles.

Por su parte, la diputada del MPP Bettiana Díaz dijo a El País que, si bien es “entendible” la reacción de los militantes cuando se muere alguien de forma sorpresiva, lo que se cuestiona es la aglomeración en “una actividad protocolar”. “Me parece una muy mala señal en términos de imagen, porque hay mucha gente que no puede despedir a sus familiares”, afirmó. E hizo hincapié en que “en el medio” de lo que entendió como una “aglomeración” estaba el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Velatorio de Jorge Larrañaga en el salón de Los Pasos Perdidos. Foto: Leonardo Mainé

Protocolos sanitarios.

Consultado por El País, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez señaló que “se cumplieron todos los protocolos de ingreso”, en referencia al tapabocas y al control de la fiebre.



“Desde el punto de vista racional, viendo las imágenes no hay forma de justificarlo. El único factor de explicación que existe es que a veces el dolor supera a la razón, pero no es un elemento de justificación”, añadió el legislador.

De todos modos, indicó que en su momento desde el Partido Nacional no se cuestionó el velatorio de Vázquez. En ese marco, reconoció que en esta oportunidad capaz que faltó el “debido distanciamiento”. “Pero es muy difícil en estas instancias actuar con la razonabilidad total”, advirtió Rodríguez.



En tanto, el nacionalista señaló que quedó comprobado que los diputados que concurrieron al velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos no violaron ninguna cuarentena, como se sostuvo por parte de algunos legisladores del Frente.

“Hisopado en el día del golero” “Me voy a quedar los 14 días de cuarentena y listo. Me voy a hisopar el día del golero”, aseguró ayer en un Facebook Live el diputado César Vega (PERI). Consultado por El País indicó que no seguirá la orden de Cámara de Diputados de que mañana los legisladores se hagan un test PCR. Vega es crítico de los hisopados (por entender que los resultados no son confiables) y dijo que luego se hará un test de anticuerpos para poder retomar la actividad.