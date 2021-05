PCR, antígenos y anticuerpos: ¿para qué sirven y para qué no cada uno de los test de coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venimos hablando hace más de un año de test PCR, de anticuerpos y de antígenos en esta pandemia del coronavirus. El objetivo detrás de las técnicas es detectar el virus y frenar el contagio. Así, hay test que nos dicen si estamos o no enfermos y otros que nos dicen si estuvimos alguna vez. Algunos son más complejos, más costosos y rigurosos, otros más baratos pero con más margen de error.

¿Cómo funcionan y para qué sirven cada uno de los test de coronavirus?



El test más utilizado en pandemia fue el de PCR. Detecta la presencia del genoma del virus en la persona. La técnica es mediante el hisopado por la nariz hasta la faringe y a veces también en la garganta. Una vez que se extrae la muestra, se envía al laboratorio para obtener el resultado que puede demorar entre 24 y 72 horas, dependiendo de la demanda del momento y del prestador de salud.



El test de antígenos es un test más rápido. Se hace también con una muestra con un hisopo de la nariz, faringe o garganta. En este caso lo que hace es detectar la presencia de proteínas del virus en pacientes con síntomas o contacto estrecho con un positivo y en los que se necesita una respuesta rápida. La respuesta está en unos 15 a 30 minutos.



El Ministerio de Salud Pública dispuso en estos días que este sea el primer test que se le realice a las personas con síntomas o contacto estrecho. Si es positivo, confirma la presencia de virus y no es necesario hacer un PCR. En ese caso, el paciente debe aislarse y seguir con el protocolo. Si es negativo y tiene síntomas, podría ser un falso negativo porque estos test tienen un margen de error mayor al de los PCR. En ese caso también se procede a realizar un PCR para confirmar o detectar la enfermedad 48 horas después y mientras debe estar aislado.

El MSP podría validar en unas semanas algunos test que se pueden realizar fuera del prestador de salud o un laboratorio y que se podría comprar en las farmacias. Con los autotest las personas podrían hacerse la prueba ellos mismos. Este tipo de test también es un test de antígeno. La propia persona que se toma la muestra con un hisopo en la nariz, lo coloca en un kit y espera 15 minutos por un resultado positivo o negativo.



El test de anticuerpos sirve para saber si alguien estuvo enfermo de coronavirus pero no se usa para el diagnóstico de la enfermedad. Se toma una muestra de sangre y en Uruguay se realiza en laboratorios.



En este caso, son test que se usan por ejemplo para saber si una población, ciudad o un grupo de personas ya tuvo la enfermedad y no se sabía. Esta prueba detecta si se generaron dos tipos de anticuerpos, los IgM que son los primeros que genera el cuerpo para combatir la infección pero desaparecen temprano y los IgG que son los que se generan más tarde y los que brindarían la inmunidad contra el coronavirus.



Algunas personas creen que hacerse un test de anticuerpos puede demostrar si la vacuna le dio inmunidad y si están protegidos o no. Los expertos recomiendan no hacérselos con ese fin y de forma particular.



Los anticuerpos medibles en sangre no son el único mecanismo de inmunidad que produce el cuerpo con las vacunas o la infección. Por eso tener un resultado negativo de anticuerpos no quiere decir que la vacuna no funciona. Tampoco si uno tiene muchos o pocos anticuerpos. Además, hay otros factores que inciden en el resultado de este tipo de test: la edad de la persona, el estado físico, si está o estuvo tomando medicamentos para otra patología o si cursa otra infección y el cuerpo está trabajando en combatir otro agente extraño.



Es importante que un médico o un profesional indique el test y que también sea esta persona la que lea e interprete los resultados.